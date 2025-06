Al terzo album, la composita combriccola degli Sports Team sembra arrivata al fatidico punto della fase di mutazione , nel loro caso da una verve indie rock, verso qualcosa di più evoluto, un classic rock con gusto eighties, con il risultato per certi versi anche apprezzabile di confondere le acque, mutando la sensazione dovuta ai ripetuti ascolti.

Credit: Press

Perchè la materia di questo “Boys These Days” a lungo andare non convince, la dimensione da fun band rimane ancora, è lampante il senso del divertimento di un gruppo che insomma vive l’aspetto musicale come realmente forse dovrebbe essere, il momento in cui si realizzano dei sani e genuini lapse of reason, ed in alcune canzoni il feeling rimane contagioso (“I’m in love (Subaru)”, “Condensation” , altre) ma forse proprio quando si vira verso un pop rock pienamente dentro gli 80 con rimandi ai migliori Spandau ed è tutto dire.

Altrove, il tono sempre esuberante del cantante Alex Rice chiaramente sincero e trainante non fa il pari con delle versioni piatte dei primi Primal Scream, che rimandano sempre dietro l’angolo ai padri Stones periodo “Miss You”.

Alla fine, “Boys These days” rimane lì, con i suoi volumi pompati, con la sua carica che conquista a spizzichi e bocconi, con un entusiasmo che non pervade, con l’insorgere dei 30 anni che paralizzano e cristallizzano una dimensione senza aprirne veramente un’altra (“Maybe When We’re 30”), insomma troppi “non” al suo cospetto.

Ma forse, rimanendo legati al mood ispiratore, avranno pensato “it’s only rock ‘n’ roll and I like it”, anche se a volte appunto, “non”.