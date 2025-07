Credit; Bandcamp

Uscirà il 15 Agosto “Sunshine and Balance Beams”, il nono album in studio dei Pile, la band di Boston nata come un progetto solista di Rick Maguire. e divenuta una vera e propria band che si compone di Rick Maguire (voce e chitarra), Alex Molini (basso), Kris Kuss (batteria) e Matt Connery (chitarra).

La band si è guadagnata una base di fan devota e affezionata e si è fatta conoscere grazie al loro stile che mescola post-hardcore, noise rock e slowcore.

Nel comunicato stampa del singolo, i Pile descrivono esplicitamente il loro passaggio verso sonorità più “tranquille” ma cariche di emozione facendo riferimento a un “quiet underbelly of twinkling guitars“.

“Born at Night” è il primo singolo estratto dal nuovo album.

Un brano davvero emozionante che si apre con delicati ricami di chitarra che creano un’atmosfera meditativa. I colpi morbidi dei tom si fanno più insistenti in un crescendo orchestrale dove con archi intensi e batteria crescente trasformano la calma iniziale in un’ondata emotiva potente. Rick Maguire canta “I was born at night” con una tensione che è sia personale che esistenziale, incorniciata da una produzione precisa e dinamica.



“Uneasy” conferma l’attitudine della band di Boston che avevamo scoperto in “Born at Night” ma con un approccio più introspettivo e stratificato. Il brano si sviluppa lentamente, con chitarre arpeggiate e una batteria che cresce in intensità, creando un’atmosfera di crescente tensione. Il testo esplora temi di disorientamento e introspezione. “Uneasy” rappresenta un’evoluzione raffinata nel sound dei Pile: la band sceglie la sobrietà e la delicatezza, dimostrando che non serve l’esplosività per comunicare intensità; è nel controllo e nella misura, in quei sussurri calibrati, che si manifesta tutta la loro nuova forza espressiva.



Questo nuovo lavoro segna un’evoluzione nel loro suono, con influenze che spaziano dal post-punk alla psichedelia.

I Pile aprono un nuovo capitolo della loro lunga e mutevole carriera, svelando una scrittura più controllata ma di forte carica emotiva.

Listen & Follow

Pile: Bandcamp