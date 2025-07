Debutto in chiave solista per Finn Wolfhard, il Mike Wheeler di “Stranger Things”, il Richie Tozier del nuovo “It”, Trevor Spengler in “Ghostbuster: Legacy” e “Ghostbusters – Minaccia glaciale”, che dopo l’esperienza giovanile con i Calpurnia e i The Aubreys continua a dedicare alla musica il tempo lasciato libero dalla recitazione come del resto fa anche il collega Joe Keery in arte Djo (qui la recensione del suo ultimo album “The Crux”).

Credit: Gep Repasky

Prodotto da Kai Slater (Sharp Pins) e registrato prevalentemente a Chicago, “Happy Birthday” è un piccolo viaggio tra le ansie, le insicurezze dell’infanzia e dell’adolescenza scritto da un ventiduenne che è cresciuto sotto la luce dei riflettori. La passione di Wolfhard per l’indie rock è ben nota e traspare ancor più che in passato in questi nove brani.

Merito, come lui stesso ha dichiarato, proprio di Keery che gli ha consigliato di ascoltare Elliott Smith, Ben Lee, Daniel Johnston, i PUP e anche una buona dose di punk rock. Nostalgia a piene mani fin dalla title track, probabilmente la canzone di compleanno più triste del mondo, ben bilanciata dal jangle pop di “Choose The Latter” e di “Objection!”, dalla rumorosa “Eat” tutta chitarre e batteria con un ritornello accattivante e acuminato.

Mood che diventa folk in “Everytown there’s a Darling”, punta sulla malinconia in una “Trailers After Dark” ad alto tasso melodico, passa al rock distorto, grintoso e tirato al massimo di “Crown”, sorprende durante “You” con gli archi ad impreziosire una ballata semplice e sincera, chiude con l’indie rock un po’ slacker di “Wait”.

Slater fa un buon lavoro nell’adattare ogni stile alla personalità di un Wolfhard ormai libero di esprimersi e in grado di reinterpretare con un approccio fresco e diretto sonorità che dimostra di aver studiato e assimilato a dovere in un disco molto personale sulla vita dietro le quinte che rivela una buona sensibilità e capacità nella scrittura delle canzoni.