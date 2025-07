credit: press

Mentre si prepara a intraprendere il più grande tour dell’anno negli stadi come special guest degli Oasis, Richard Ashcroft annuncia oggi, mercoledì 2 luglio, l’uscita del suo nuovo album “Lovin’ You“, prevista per il 3 ottobre 2025 e distribuito da Virgin Music Group.

Si tratta del suo settimo album solista, il primo con brani inediti dal 2018 – anno di uscita di “Natural Rebel” – che segue la raccolta acustica del 2021 “Acoustic Hymns, Vol. 1”.

L’album si apre con il primo singolo “Lover” – uscito lo scorso maggio – e rielabora il classico “Love And Affection” di Joan Armatrading, che ha elogiato l’arrangiamento di Ashcroft dicendo : “I love how he’s used my song and I love his song.“.

“Lover” è una canzone chiave per l’ascoltatore, perchè gli consente di farsi già un’idea su come sarà il futuro disco che vede Richard Ashcroft al massimo della sua ispirazione. L’album esplora le diverse sfaccettature del suo stile: dalle classiche ballate acustiche intrise di archi, all’indie rock, passando per accenni di americana, soul e beat elettronici. I temi sono intimi e personali, dominati dall’amore, dal romanticismo e da messaggi importanti e di sostegno rivolti a chi sta affrontando le difficoltà della vita.

Le canzoni di “Lovin’ You” sono state scritte dallo stesso Richard che ha anche co-prodotto l’album insieme a Chris Potter ed Emre Ramazanoglu. Il brano “I’m A Rebel” è stato invece co-scritto e prodotto insieme a Mirwais, celebre per il suo lavoro con Madonna.

Richard Ashcroft e gli Oasis condividono una stima reciproca che risale ai primi tour insieme, prima ancora che la fama degli Oasis esplodesse. Richard si esibirà come ospite speciale in tutte le date UK del tour.