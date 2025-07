Credit: Giulio Sgarbi

I Deadletter li seguiamo ormai già da alcuni anni attraverso la nostra rubrica “Brand New” e sono senza dubbio una delle migliori nuove realtà della scena post-punk della scena britannica.

Dopo l’EP “Heat” (2022) e il meraviglioso concerto al Covo Club di Bologna dell’ottobre 2023, lo scorso settembre è arrivata la loro prima prova sulla lunga distanza, “Hysterical Strength“.

A causa di dolorosi avvenimenti atmosferici che avevano colpito la città felsinea la sera di sabato 19, che ci avevano impossibilitato di raggiungere la storica venue di viale Zagabria, ci eravamo persi il loro live dello scorso ottobre, ma la band originaria dello Yorkshire torna in Italia anche quest’estate e quale miglior occasione per rivederli se non in Piazza Lusvardi a Soliera – in provincia di Modena – all’interno della prima serata dell’Arti Vive Festival, anche quest’anno caratterizzato da una programmazione ricca e davvero interessante.

Causa nostro ritardo ci perdiamo purtroppo le esibizioni dei modenesi Pip Carter & The Deads e dei bolognesi Leatherette, ma arriviamo per tempo per quella degli headliner della serata.

Come dicevamo poco sopra, gli inglesi hanno ora in tasca il loro primo LP, pubblicato dalla So Recordings e registrato insieme al noto produttore Jim Abbiss (Arctic Monkeys, Kasabian, Adele, Bombay Bicycle Club).

Ad aprire la serata, quando l’orologio segna quasi le dieci e venti, è “Credit To Treason”, opening-track anche del loro lavoro più recente: sono le linee di basso di George Ullyott a introdurci al pezzo, prima che anche la batteria di Alfie Husband inizi a portarci verso ritmi serrati e il sax Nathan Pigott, che ha sostituito Poppy Richler, che ha lasciato i Deadletter nell’estate dello scorso anno, ma è presente sull’album, sia libero di agire. Sebbene l’atmosfera rimanga cupa, il ritornello è comunque esaltante e catchy e la voce del frontman Zac Lawrence arriva dritta in faccia e cattiva. Un inizio subito intenso!

Poco dopo il cantante chiede al pubblico emiliano: “Shall we dance?” e la risposta che si dà ha un nome ben preciso, “Relieved”, che in effetti ci fa danzare tutti con quella sua bella combo tra il sax e la sezione ritmica che rendono davvero impossibile rimanere fermi. Bravissimi! E, come già sottolineato anche in fase di recensione del disco, anche qui in fase di live ci tornano in mente dei Franz Ferdinand, magari più scarni e cupi, ma con il sax come arma in più rispetto agli scozzesi.

Non è da meno anche l’inedita “It Comes Creeping” che, con il sempre irresistibile e folle sax di Pigott e il drumming adrenalinico di Husband, crea un’atmosfera saltellante e molto divertente.

Subito dopo siamo travolti dalla forza di “Hero”, che colpisce dritti in faccia con chitarre aggressive e il sempre puntuale sax.

Non puo’ mancare nella setlist anche “More Heat!”, che arriva potente e intensa per far saltare ancora una volta il pubblico modenese con le sue notevoli scariche di adrenalina, mentre la successiva “Deus Ex Machina” ha un sapore più classico con gli scenari, comunque sempre bui, che continuano a cambiare, da calmo e riflessivo a intenso e duro, mentre il sax di Nathan continua a impazzire. Irresistibili!

Mentre Lawrence lancia messaggi di supporto verso la Palestina, è “It Flies” a chiudere la serata, dove il lavoro di chitarre, basso, batteria e sax ci regala un’ultima scarica di adrenalina, soprattutto nella folle parte finale totalmente punk.



Cinquantacinque minuti di energia e qualità che ci mostrano una band vivace come i Deadletter totalmente a proprio agio sul palco dell’Arti Vive e in continua crescita, utilizzando in maniera intelligente un’arma imprevedibile e inarrestabile come il sax.