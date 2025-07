credit: press

Esce oggi, 4 luglio, “Live Aid: Il suono di un’era. Gli anni Ottanta e il sogno di un mondo migliore” (Tsunami Edizioni), il nuovo libro di Gabriele Medeot, storyteller in ambito musicale e musicista professionista da oltre 30 anni. Il libro esce in occasione del 40° anniversario del Live Aid del 13 luglio 1985, organizzato da Bob Geldof e Midge Ure: oltre 16 ore ininterrotte di musica, 1 palco a Londra e 1 a Philadelphia, 16 satelliti per una trasmissione globale con oltre il 90% per cento delle televisioni di tutto il mondo collegato nel corso dell’evento, oltre 70 artisti per un cast stellare tra Paul McCartney, Queen, David Bowie, Led Zeppelin, Madonna, U2 e tanti altri.

L’occasione per scambiare due chiacchiere con l’autore era veramente ghiotta e non ce la siamo lasciata scappare, con una bella telefonata fatta proprio ieri, 3 luglio, vigilia della pubblicazione…

Allora Gabriele, siamo alla vigilia dell’uscita del libro. Come ti senti? Sei particolarmente emozionato?

Hai ragione Riccardo questa è “la notte prima dell’uscita“, diciamo così. In realtà sono 6 mesi che mi posso considerare emozionato. Ora c’è l’ufficialità dell’uscita ed è una stranissima sensazione. Costruisci una cosa, ci metti cura e amore, ma poi quando è finita è pronta per andare con le sue gambe e lì inizia una nuova fase, quella di “coccolarla e accudirla“. Ora c’è l’affetto. E ci sta sai, perché questo libro, in realtà, parla di “amore”, amore verso gli altri. Parla di solidarietà e di mettere gli altri prima di sè stessi.

Quindi sono molto emozionato e contento perché sono riuscito a mettere dentro molte cose nel libro, ma molte le ho anche dovute eliminare, soffrendo nel farlo te lo confesso.

Per quanto tempo sei stato impegnato nella stesura di questo libro? Quando è nata la scintilla per mettersi a scrivere un testo sul Live Aid?

Allora, non posso non farti questa battuta (che chi leggerà il libro capirà ancora meglio), dicendoti che la scintilla è arrivato proprio il 13 luglio 1985. Poi lasciami ampliare il discorso. Io faccio il musicista e ciò che è legato al Live Aid, contenuti e musica, mi è sempre girato intorno, bene o male. Un mondo che ho sempre ammirato: pensa che 5 anni fa, quando il Live Aid aveva compiuto 35 anni, ho prodotto un mio momento celebrativo per ricreare i momenti salienti dell’evento originale e il tutto era andato molto bene. Con Tsunami avevo anche già pubblicato del materiale e quella volta dissi al mio editore: “Ai 40 anni vorrei raccontare il Live Aid a modo mio” e lui accettò.



In questi 5 anni mi sono messo a leggere e raccogliere materiale, ho studiato, possiamo dire così e l’ho fatto con molto piacere perché io sono un grande lettore: il mio obiettivo era arrivare a dire “che cosa era stato il Live Aid” e posso dire che è stata la vera e propria sintesi degli anni ’80. Lì succede tutto e da lì le cose cambieranno. Detto questo è ovvio che per parlare dell’ Evento Live Aid era importante tracciare il percorso su come ci si è arrivati. Così i primi capitoli del libro sono una vera e propria storia nei fatti culturali e politici degli anni ’80…un viaggio che ci porta all’ottobre 1984 quando Geldof, tornato a casa da una giornata di lavoro in cui cercava di piazzare il suo singolo che non riceveva molti consensi, si piazza davanti alla TV e guarda un documentario che gli apre gli occhi su come in quel particolare momento storico, dove l’economia va alla grande, ci siano milioni di persone che stanno morendo di fame. Da lì nasce l’idea del Live Aid.

A gennaio di quest’anno ho deciso di “isolarmi” per scrivere e l’ho fatto per 4 mesi. Ti posso dire che è stato molto faticoso, emotivamente parlando, perché ho cercato in tutti i modi di far arrivare alle persone, ai lettori, l’onestà e l’autenticità di questo libro, che non è affatto il semplice elenco di canzoni della giornata, non è il freddo elenco dei partecipanti e cosa hanno presentato, no, non è mai stata la mia intenzione, io volevo far capire “il perché” di quel concerto e “il perché” Geldof non ha mai voluto che fosse rifatto, certo si parlerà anche di musica, ma credo tu abbia capito cosa intendo.

Senti ma, di una giornata come quella del Live Aid il materiale di ogni tipo (audio, video, cartaceo) in merito che, appunto, avrai letto e spulciato è tanto e sopratutto è stato facile da reperire?

Guarda, all’inizio il materiale da cui sono partito è quello che bene o male possono trovare tutti, poi però ho iniziato il lavoro di ricerca, passando di link in link, di spunto in spunto, perché volevo avere sottomano cose nuove e inedite. Ho ordinato libri in America, mi sono letto il libro che Geldof aveva scritto subito dopo il Live Aid e poi è stato bello vedere e confrontare come magari certe situazioni da una parte era descritte in un modo, ma da un’altra parte avevano una chiave di lettura diversa. Volevo arrivare a una verità unica, volevo risolvere certi dubbi. Per esempio, la data stessa dell’ Evento, o un artista che sembrava esserci, poi no…questa cosa mi ha portato via un po’ di notti, non mi tornavano le cose. Leggendo la biografia dell’artista in questione ho avuto l’illuminazione e mi sono risolto questo dubbio legato a lui.

Come ti dicevo prima io sono un grande lettore. Fa conto che ogni volta che io mentre leggevo trovavo un riferimento al Live Aid io mettevo un segnalibro: quando poi ho iniziato a scrivere questo libro sono andato a riprendere tutti i testi dove avevo messo quel segno e mi è stato utilissimo.

Ma il Live Aid lo possiamo davvero definire come il più grande concerto in assoluto? Si è più vista nel corso degli anni a venire una simile manifestazione con una simile parata di big della musica?

No, assolutamente no. Noi abbiamo visto altri grandi eventi, magari altri grandi show hanno avuto anche la stessa risonanza mediatica se vuoi, ma permettimi di fare un ragionamento. Fino a quel momento c’erano già stati altri eventi di solidarietà, non era certo il primo, ma pensa che quando Geldof propose una cosa simile gli diedero del pazzo, tanta era la portata che lui aveva in mente. Mi sono commosso nel comprendere come nessuno, all’inizio, credeva che la cosa sarebbe stata realizzabile. Alla fine questo è stato il primo evento nel quale tutti, praticamente tutti dai, hanno partecipato, ma tutti hanno accettato di partecipare gratuitamente, solo la parte americana, dal punto di vista tecnico ha ricevuto un compenso, ma ti ripeto, per lo più tutti hanno lavorato gratis, idem gli artisti, che, da par loro, hanno accettato anche determinate regole e imposizioni fissate. Pensa agli U2, che la notte prima di suonare, si sono fatti vivi con Geldof per poter fare un soundcheck e lui li ha mandati a quel paese. Queste sono tutte curiosità e fatti che troverai nel libro. I Queen…la performance più iconica tra tutte. Il loro soundcheck sono quei pochi accordi di pianoforte che fa Mercury prima di iniziare a suonare.

Insomma, è stato un contesto unico, incredibile, una novità totale. Oggi, te lo dico sinceramente, non c’è nemmeno più quello spirito ed è proprio questo uno dei fatti che mi ha spinto a scrivere questo libro con un determinato taglio: era importante riscoprire e valorizzare l’importanza della solidarietà, del lavorare per gli altri senza un tornaconto. Qui, con il Live Aid, si è dimostrato che si potevano fare delle cose concrete con la musica, si è dimostrato che si poteva realizzare quello che, apparentemente, sembrava impossibile. Questo è il concetto fondamentale che voglio trasmettere.

Poi c’è anche l’aspetto del dopo. Io parlo anche di questo. Quando Geldof è andato in Etipia, nel post-concerto, ha capito che, beh, raccogliere tutti quei soldi era stata veramente la cosa meno difficile. Il difficile era usare bene quei soldi. E ovviamente anche di questo parlo nel libro, perché è fin troppo facile dire: “I soldi andarono in armi“. Certo, una parte di quel denaro non fu usato bene, ma soffermiamoci sul perché successe questo e io ho voluto trattare anche questa parte, cercando anche di capire quel mix di ingenuità ed arroganza di Geldof, che, a mio modo di vedere, non fanno altro che sottolineare l’autenticità positiva del personaggio e quando uno è autentico l’ingenuità gli appartiene e non ci vedo nulla di male. Lui questa cosa la voleva fare e se l’è presa. Lo capirai anche tu che io sono della squadra “Pro Geldof“, ed è vero che con la sua arroganza lui ha creato difficoltà, è stato anche accusato di non volere un certo tipo di artisti, ma ricordiamo che lui lo ha sempre detto: “Io qui voglio il top del top del top, perché se in TV ci passo l’artista poco famoso la gente cambia canale e i soldi non arrivano“. Non era un concerto per avere o dare visibilità. Guarda Elvis Costello, che impersonifica il senso di quel concerto con le cose che dice dopo il live sul perché era lì.

Sta di fatto che se oggi volessimo fare un evento del genere io dubito, magari mi sbaglio ma non credo, che tutti gli artisti attuali di un certo livello sarebbero disposti a salire su un palco con quello stesso spirito, senza addirittura un soundcheck. Le contingenze mondiali ora più che mai dovrebbero essere una leva che spinge gli artisti a mobilitarsi, ma non vedo la fattibilità sotto ogni punto di vista di una cosa simile.

Ritorno ancora a sottolineare, perché la trovo una cosa di totale importanza e ti faccio i complimenti per questo, il fatto che il Live Aid stesso, l’evento del 13 luglio 1985, non sia l’unica parte a cui ti sei dedicato, ma hai voluto tratteggiare con forza il pre e il post a questo concerto: sarebbe stato veramente riduttivo limitarsi a quella giornata. Tu non lo hai fatto e hai allargato il campo per darci una visione d’insieme più che mai necessaria per capire l’evento stesso.

Ti ringrazio Riccardo per le tue parole. Per me questo era un aspetto imprescindibile. Un aspetto che mi ha visto discutere molto con il mio editore, sia prima sia durante la stesura. Sono sincero, nel libro, prima di arrivare ai Live Aid vero e proprio ci metti un bel po’ di pagine e in merito a questa cosa sono sempre stato chiaro: “Attenzione che non partirò dal 13 luglio, per me è necessario spiegare il pre e la stessa importanza lo avrà il post“.

Gabriele due ultime curiosità. Dimmi 2 esibizioni di questa incredibile giornata che ti sono rimaste impresse particolarmente nella testa, al di là di quelle classiche e spesso citate di U2, Queen, Bowie…

Ah Riccardo, mi chiedi un gran lavoro di scrematura, perché ce ne sono veramente tante. Io ti dico lo show di Phil Collins che fa la doppia performance (anzi tripla, perché suonerà anche con i Led Zeppelin al di là delle polemiche che poi sono nate da quell’esibizione) e poi, non tanto per la qualità ma per il senso di quello che hanno fatto, lo show dei The Who. Si sono riuniti e sembrava impossibile vederli insieme: ripeto lascia perdere come hanno suonato, conta il messaggio che una delle più straordinarie band inglesi ha dato al mondo, l’esserci per quell’evento. Quella è una performance che va vista, anche solo per quel blackout degli schermi che si bloccano dopo 30 secondi di “My Generation” proprio nel momento della frase del testo che sostanzialmente dice “Sarebbe ora di andarsene“. Poi certo, c’è anche quella di Costello, come ti dicevo prima.

Ultima cosa e grazie mille Gabrile…lo abbiamo citato un sacco nella nostra chiacchierata. Ma Bob Geldof ti ha dato la sua santissima benedizione per questo libro?

Me l’andrò a prendere! Io sono così, se credo in una cosa la porterò a termine. Io con questo libro dimostro, come ti dicevo prima, l’autenticità della figura di Geldof e sì, cercherò di andare a prendere la sua benedizione. Grazie ancora a te Riccardo.

L’autore presenta, nel mese di luglio, il libro tra parole e musica:

8 luglio all’Hard Rock Cafe di MILANO – ore 19.00

9 luglio alla Libreria tra le Righe di ROMA – ore 18.30

11 luglio al Conventino Caffè Letterario di FIRENZE – ore 18.00

17 luglio alla Libreria ITALYPOST di PADOVA – 18.30

18 luglio alla Libreria Caffè San Marco di TRIESTE – 18.30

29 luglio in Piazza Sestriere a PALMANOVA (Udine) – 18.30

Il racconto sarà intervallato dall’esecuzione di Medeot al piano di alcune cover dei brani del Live Aid con Laura Panetta alla voce.

Ci sarà anche, il 16 luglio (ore 19.00), un incontro speciale al Pordenone Blues & Co Festival in apertura del concerto dei The Boomtown Rats di Bob Geldof.