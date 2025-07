La BBC, come si legge su NME, ha dichiarato che non trasmetterà più esibizioni che considera “ad alto rischio” dopo la controversa performance di Bob Vylan a Glastonbury.

L’esibizione del duo, che ha scatenato le polemiche, si è svolta il 28 giugno al Worthy Farm, dove i due artisti hanno espresso il loro sostegno alla Palestina e hanno criticato la BBC, Israele e i governi di Stati Uniti e Regno Unito. Hanno proiettato sullo schermo dietro di loro un messaggio che recitava “Free Palestine – Le Nazioni Unite lo hanno definito un genocidio – la BBC lo definisce un ‘conflitto’” e hanno anche intonato i cori “free, free Palestine” e “death, death to the IDF [Forze di Difesa Israeliane]“.

BBC admits Bob Vylan deemed "high risk" before Glastonbury and promises accountability for failures https://t.co/8t3izdf63v — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 3, 2025

In una nota il direttore generale Tim Davie ha dichiarato: “Mi rammarico profondamente che un comportamento così offensivo e deplorevole sia apparso sulla BBC e desidero scusarmi con il nostro pubblico e con tutti voi, ma in particolare con i colleghi ebrei e la comunità ebraica. Siamo inequivocabili sul fatto che non ci può essere posto per l’antisemitismo alla BBC. Io e tutti noi dobbiamo garantire che la BBC sia un modello di inclusività e tolleranza e che tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere. Siamo assolutamente impegnati a creare un ambiente in cui tutti siano sostenuti e possano dare il meglio di sé“.

In una dichiarazione ufficiale l’emittente ha affermato di voler “chiedere scusa ai nostri telespettatori e ascoltatori e in particolare alla comunità ebraica” e ha ribadito con fermezza che “non c’è posto per l’antisemitismo alla BBC“.

Ha aggiunto che “sono stati commessi degli errori sia prima che durante l’esibizione di Bob Vylan“. Tra questi, la decisione di trasmettere in diretta il loro set nonostante fossero uno dei sette artisti considerati “ad alto rischio“, la presunzione che “i rischi di non conformità potessero essere mitigati in tempo reale durante la diretta” e la decisione di non interrompere la trasmissione quando la situazione si è aggravata.



Tra i cambiamenti che intende attuare in futuro, la BBC ha dichiarato che non consentirà “la trasmissione in diretta o in streaming di esibizioni musicali ritenute ad alto rischio. Il supporto editoriale sarà sempre disponibile in loco durante i principali festival e eventi musicali, al fine di migliorare i processi di conformità e la rapidità dei consigli disponibili” e che “fornirà indicazioni più dettagliate e pratiche sulla soglia per la sospensione di uno streaming live“.

Anche il presidente della BBC, Samir Shah, ha rilasciato una nuova dichiarazione: “Vorrei innanzitutto scusarmi con tutti i nostri telespettatori e ascoltatori, e in particolare con la comunità ebraica, per aver permesso all’artista Bob Vylan di esprimere opinioni antisemite inaccettabili in diretta sulla BBC. Si è trattato senza dubbio di un errore di valutazione. Sono stato molto lieto di constatare che, non appena Tim Davie, che in quel momento si trovava a Glastonbury per visitare il personale della BBC, è venuto a conoscenza dell’accaduto, ha preso immediatamente provvedimenti e ha ordinato al team di ritirare la performance dalla copertura on demand“.

Shah ha proseguito: “Il consiglio di amministrazione della BBC si è riunito martedì per decidere quali misure adottare. L’esecutivo ha concordato di mettere in atto una serie di pratiche e politiche editoriali rafforzate per la programmazione musicale dal vivo. Si tratta di misure importanti per salvaguardare le future trasmissioni in diretta da errori come questo. Sono soddisfatto che l’esecutivo stia avviando un processo per garantire che i responsabili di questo incidente siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Sebbene sia importante che il processo sia condotto in modo equo e corretto, è altrettanto importante che l’Esecutivo adotti misure decisive. Il Consiglio di Amministrazione sostiene pienamente il Direttore Generale e le misure rapide adottate da lui e dal suo team per individuare questi errori e porvi rimedio“.