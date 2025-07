Alcuni componenti dei Radiohead, nei mesi scorsi, sono stati coinvolti in una controversia riguardante la loro posizione su Israele e Palestina e ora il chitarrista Ed O’Brien interviene a dire la sua sui suoi compagni di band in un post su Instagram, post nato per commentare il festival di Glastonbury 2025.

Mercoledì 2 luglio O’Brien, infatti, ha pubblicato un resoconto del Glastonbury Festival in cui ha elogiato i Kneecap, che hanno apertamente sostenuto la Palestina.

Poi, in risposta al commento di un fan sui Radiohead, O’Brien ha approfondito il tema della Palestina. “I miei fratelli detestano ciò che sta accadendo a Gaza“, ha scritto. “Solo perché non sono presenti sui social media o non usano le stesse parole che alcuni ritengono necessarie, non significa che non siano sinceramente turbati e indignati da ciò che sta accadendo“.

“L’algoritmo alimenta la divisione e non è un luogo in cui molti di noi si sentono a proprio agio nell’esprimere la propria rabbia“, ha continuato O’Brien. “Se lo fate, va bene, ma la gente deve capire che per molti della mia generazione, gli X-ers, questo non è qualcosa di naturale…quindi cerchiamo di evitarlo…per me è tutta una questione di conversazione di persona o in una comunità. Sono stato riluttante a postare perché non voglio alimentare il doom scrolling. Solo perché alcuni di noi scelgono di non postare sui social media non significa che non proviamo dolore e, cosa importante, non equivale a rimanere in silenzio in questo momento… abbiamo solo scelto di esprimerlo nella nostra vita quotidiana in modi che riteniamo più significativi“.

Ovviamente Ed parla di Jonny Greenwood che è stato al centro delle polemiche per aver collaborato con il musicista israeliano Dudu Tassa e per essersi esibito a Tel Aviv, provocando proteste che hanno portato alla cancellazione dei suoi concerti nel Regno Unito, così come si fa riferimento allo stesso Thom Yorke al quale, per mesi, è stato chiesto di prendere posizione sulla Palestina, cosa che ha fatto a maggio. Il mese scorso, il movimento BDS ha chiesto il boicottaggio dei concerti dei Radiohead.