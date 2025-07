È, ormai, tutt’altro che un segreto il legame tra Spotify e il complesso militare-industriale globale. Da alcuni anni, infatti, Prima Materia — la società di investimenti fondata da Daniel Ek, visionario e controverso CEO della piattaforma di streaming audio più diffusa al mondo — ha iniziato a riversare ingenti capitali proprio in questo settore. Il caso più eclatante è quello della Helsing, un’azienda europea di intelligenza artificiale applicata al campo bellico, la cui tecnologia non si limita a ricerche vaghe ed astratte, ma viene messa, concretamente, a servizio delle operazioni militari sul terreno, tra i campi minati, i quartieri distrutti e le città occupate.

Così, Daniel Ek, senza esitazioni, né imbarazzi, entra a far parte della macchina da guerra. Lo fa, con la stessa ambizione spavalda e sfrontata, che ha caratterizzato la sua scalata nel mondo del tech-audio e scegliendo di voltare, definitivamente, le spalle a qualsiasi questione morale. E, nel farlo, crea un corto-circuito inquietante: quello tra la musica — linguaggio universale della vita, della coesistenza tra le diverse culture, della speranza, della memoria condivisa — e la guerra, suprema manifestazione di un modello esistenziale basato sulla sopraffazione, sull’arroganza, sulla prepotenza, sulla violenza, sull’annientamento e sulla morte.

Ma non è tutto. In maniera più subdola e meno visibile, Spotify ospita, al suo interno, numerosi podcast di stampo militarista. Trasmissioni che, tra una playlist indie-rock ed un album jazz, normalizzano e giustificano la forsennata ed assurda corsa agli armamenti, teorizzano un futuro prossimo di guerre automatizzate, esaltano l’accelerazione tecnologica al servizio della distruzione. Alcuni di questi contenuti spingono, apertamente, verso la diffusione, lo sviluppo e l’impiego di architetture digitali sempre più sofisticate e complesse, supportate da intelligenze artificiali autonome, in quella che gli analisti militari definiscono già come la guerra dei robot. Un conflitto futurista solo nella forma, ma, nella sostanza, identico a tutti quelli che lo hanno preceduto: devastazione, deportazioni, ingiustizie, povertà. E sempre, come da tragico copione, saranno i più deboli a pagarne il prezzo più alto: civili, donne, anziani, bambini.

Eppure, purtroppo, tutto questo viene già finanziato — senza che ce ne rendiamo davvero conto — dagli ascolti quotidiani di milioni di utenti, di fan, di appassionati di musica, i quali, mentre cercano conforto, ispirazione, compagnia o energia in un brano musicale, contribuiscono a riempire i forzieri di chi investe ed investirà, sempre più, nel dolore altrui. È giusto, allora, che una piattaforma, nata per diffondere musica e cultura, utilizzi i propri profitti per finanziare sforzi bellici? Dal punto di vista legale è consentito, certo. Ma, da quello morale, siamo di fronte ad una contraddizione abissale, ad un paradosso insopportabile, in cui la vita canta per alimentare la morte..

La risposta più ovvia sarebbe un esodo collettivo degli artisti e delle band da questa piattaforma. Qualcuno ha già avuto il coraggio di farlo, ma i vincoli contrattuali, i rapporti con le major discografiche e la rete di accordi commerciali rendono questa ipotesi impraticabile su larga scala, almeno nell’immediato. E lo stesso discorso, comunque, si potrebbe fare, in egual misura, anche per colossi come Tesla, Amazon o Google, anch’essi stabilmente coinvolti nell’apparato bellico globale. Ma, nel caso di Spotify, il dilemma etico si fa più lancinante, perché riguarda la musica, ovvero quell’arte che, da sempre, custodisce il dolore e la speranza umana, raccoglie le voci di chi è stato escluso, racconta le ingiustizie subite e dà voce a tutti coloro ai quali viene negata.

Forse, è arrivato il momento del confronto finale, dovremmo, realmente, immaginare modelli diversi di sviluppo, in cui non sia solamente il dollaro a stabilire le regole del gioco, ma vi siano l’obbligo per tutte le piattaforme culturali di non scendere a compromessi, di nessun tipo, con l’industria della guerra. Ma, probabilmente, questa è una pretesa ingenua, perché persone, come Daniel Ek, troveranno, sempre, il modo di aggirare il sistema, di tingere d’oro il sangue versato, di trasformare il massacro in un comodo profitto.

E, allora, la differenza, ancora una volta, la possono fare solo le persone: gli utenti, gli artisti, i cittadini consapevoli, i consumatori che scelgono dove e come spendere il proprio tempo e i propri soldi. Perché se a questi amministratori delegati non importa avere le mani sporche del sangue di civili massacrati in Sudan, di bambini sotto le macerie a Gaza o di rifugiati dispersi nel Mediterraneo, se, per loro, è un vanto partecipare a quella catena di morte chiamata guerra, allora è l’umanità intera che deve scegliere se continuare a lasciarsi trascinare in questo futuro oscuro, infame e crudele, o se tentare, almeno, di cantare un’altra canzone e un’altra storia.