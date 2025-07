Il 5 luglio 2025 non sarà ricordato solo per il concerto di addio dei Black Sabbath, no, c’è da segnalare che anche per i Gang Of Four è arrivato, lo stesso giorno, l’ultimo concerto.

L’anno scorso i Gang Of Four avevano annunciato il loro tour d’addio per celebrare i 45 anni del loro album seminale “Entertainment!“.

I veterani del post-punk ( della formazione storica ora sono presenti Jon King alla voce e il batterista Hugo Burnham) hanno così tenuto concerti in tutto il Nord America e in Europa e il 5 luglio hanno suonato per l’ultima volta ad Amsterdam, al Paradiso.