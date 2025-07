Sono ormai più che veterani i Born Ruffians di Luke LaLonde, che hanno fatto parte della fertile scena musicale canadese d’inizio millennio attraversando poi stili, generi, dall’esordio “Red, Yellow & Blue” all’indie rock verace e cristallino di “Birthmarks” e “Ruff” un decennio fa, a “Uncle, Duke & The Chief” prodotto dal compianto Richard Swift, per poi dedicarsi alla trilogia “JUICE”, “SQUEEZE” e “PULP”.

Credit: Bandcamp

“Beauty’s Pride”, anticipato dal mini film omonimo di Jared Raab e prodotto come “Birthmarks” da Roger Leavens è un album ingegnoso che vede LaLonde, il bassista Mitch DeRosier, il batterista Steve Hamelin, e la tastierista Maddy Wilde interrogarsi sul tema della bellezza, con un sound che unisce rock, indie pop e elettronica alternando pezzi di media e breve lunghezza (“All My Life”, “Incoming”, “The Knowing Is Easy” dividono il disco in tre parti).

Il ritmo di “Mean Time” che non può non ricordare gli Underworld riletti in chiave melodica con le tastiere tirate a lucido a indicar la via mette subito ben in chiaro che i Born Ruffians sono in buona forma, a volte vivaci altre nostalgici ma sempre capaci di scrivere solide armonie e ritornelli accattivanti come quelli di “To Be Seen”, della trascinante “What a Ride”, di “Let You Down”.

Dinamici, divertenti in brani come “Athena” e “Hi”, sfruttano al meglio la voce di Maddy Wilde in “Can We Go Now” mentre in “Supersonic Man”, “In the Meantime” e la title track creano ballate molto diverse facendo sopravvivere a modo loro lo spirito del brit pop e di Tom Petty. C’è poi “Do” esplosiva à la Ok Go in un album che sa essere semplice e complesso riuscendo a far sorridere, non certo poco al giorno d’oggi.