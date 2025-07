Il movimento big-beat è una di quelle strane, irripetibili anomalie per cui dovremo essere eternamente riconoscenti agli anni Novanta: un vero e proprio crocevia incandescente nel quale sonorità elettroniche, house e techno si riversavano nel corpo febbricitante del rock, generando ibridi sonori capaci di scuotere le piste da ballo e le coscienze, di far muovere i corpi e, contemporaneamente, di risvegliare le menti. C’era, in quei suoni, l’eco lisergico dei rave, il tribalismo urbano della club-culture ed un’intrigante e mai del tutto definita fascinazione per l’ignoto, per il futuro, per quella frontiera aliena che la letteratura fantascientifica — da Ballard a Dick, da Burroughs a Cronenberg — aveva raccontato come specchio deformante dei nostri stessi desideri, delle nostre ossessioni, delle nostre paure, delle nostre speranze e dei nostri fallimenti.

Credit: Elaine Kin

È in questa tradizione, inquieta e meticcia, che si inscrive l’ultimo album di Death In Vegas, progetto sempre rimasto ai margini della narrativa musicale più enigmatica ed intrigante e, proprio per questo, oggi più che mai necessario. “Death Mask” è un album oscuro, tagliente, misterioso, un lavoro che non cerca l’immediatezza radiofonica, né la rassicurazione del revival, ma che vuole costruire, invece, una geografia sonora distorta ed affascinante, fatta di riverberi techno, di nebulose noise, di passaggi acid-house e di derive lisergiche che ricordano certi viaggi cosmici alla Stanislaw Lem o i deliri cyber-punk di Gibson e Sterling. È come se l’album fosse la colonna sonora di una civiltà post-umana che sta danzando tra le macerie di un impero defunto, in bilico tra l’apocalisse e la rinascita, con il corpo ancora scosso da spasmi sintetici e la mente sospesa tra meditazioni aliene ed allucinazioni digitali.

Ogni singola traccia si muove in un contesto di sensualità sotterranee e di implicita violenza, come un rituale elettrico capace di risvegliare i nostri sensi narcotizzati dal flusso, sterile e pervasivo, di un presente iper-connesso. Le invasive tecnologie moderne, quelle che hanno svuotato di significato la parola “condivisione” e ridotto la cultura ad una serie di meme e di slogan usa-e-getta, vengono qui, simbolicamente, esorcizzate, così che la musica di Death In Vegas possa risuonare come un atto di resistenza estetica, un linguaggio alternativo che ci sprona ed invita a scoprire nuove geometrie del corpo e della mente, nonché a vivere, finalmente, una bellezza non standardizzata, non omologata, capace di accogliere anche il perturbante, il fallace, il fragile, il contraddittorio.

C’è, dunque, in questo disco, un rifiuto esplicito delle finzioni politically-correct e del buonismo di facciata che infesta lo show-business odierno, mentre, nel frattempo, sotto la superficie di rassicurante ipocrisia benpensante, resta il mostro, quello vero, quello maschilista, razzista, bellicoso e sanguinario, quello che tracima odio, arroganza e prepotenza, con la complice copertura di media pronti a dispensare i loro hashtag pacificatori e i loro finti sorrisi. La musica di Death In Vegas non cerca di censurare o di addolcire questa realtà, ma la affronta, la sminuzza, la taglia, la ingloba, la trasforma in materia sonora, come un Philip K. Dick che, invece di scrivere romanzi, producesse tracce acid-house per descrivere le derive di un’umanità prossima all’implosione. Un album, insomma, che non si limita a essere una semplice raccolta di brani, ma che diventa mappa sensoriale, manifesto implicito, racconto di fantascienza applicata ai suoni elettronici. E ascoltarlo significa accettare di entrare in questo mondo alieno, di abbandonare le certezze standardizzate del radiofonico pop contemporaneo e perdersi in un labirinto di suoni incalzanti, di ritmi ipnotici e di visioni crepuscolari.

Forse, in fondo, è proprio questa la sua più grande virtù, e cioè ricordarci che la musica, quando rifiuta di essere soltanto intrattenimento, e si fa esperienza, può, ancora, essere un atto politico, filosofico, poetico. E, come nei migliori racconti sci-fi, ciò che sembra venire dal futuro è, in realtà, soltanto il messaggio d’allarme nei confronti di un presente feroce e vorace.