Con Virgin, Lorde prende il pop e lo spoglia. No, non nell’accezione sensuale da copertina patinata: qui parliamo di test di gravidanza, dissociazione corporea, fame emotiva e cicli esistenziali. Temi perfetti per una serata leggera in compagnia di… nessuno. Ma è proprio in questa scelta radicale, quasi anti-pop, che Virgin conquista. Il corpo non è raccontato come “tempio”, ma come campo di battaglia e laboratorio esperienziale. E la produzione – firmata da Jim-E Stack e Dan Nigro – non è lì per rassicurare. È glitch, compressione, rumore, silenzi pieni. C’è una bellezza strana, interrotta. Come se qualcuno avesse mixato Melodrama con una centrifuga emotiva e ci avesse aggiunto un pizzico di Björk post-2020. Hammer, per esempio, è un manifesto: la fluidità di genere, il senso d’instabilità, e un beat che sembra uscito da un club berlinese durante un black-out elettrico. Clearblue, invece, è il diario audio di un test di gravidanza in tempo reale – auto-tune incluso – ma senza romanticismi. Sì, insomma, benvenuti nel nuovo territorio di Ella Yelich-O’Connor.

Credit: Thistle Brown

Se cercate frasi adatte a un tatuaggio motivazionale, qui siete fuori rotta. Lorde scrive come se avesse buttato via il filtro Instagram e usato la fotocamera interna, quella che ti sorprende alle 7:00 del mattino. Eppure ogni verso è chirurgico. Mai fine a sé stesso, mai compiaciuto. Ironico quando serve, crudele quando serve di più. C’è un’urgenza narrativa rara: Virgin è forse il suo primo album dove la scrittura sembra più importante del suono. E il suono, per inciso, è eccellente. Ogni brano è un piccolo esperimento clinico su cosa succede quando una popstar smette di voler piacere a tutti i costi e comincia a dire la verità. A colpi di synth. Con Virgin, Lorde fa il gesto più pericoloso che un’artista pop possa permettersi, soprattutto oggi: rinuncia all’approvazione. Non cerca la hit radiofonica, non corteggia TikTok, non ha neanche un ritornello orecchiabile da fischiettare sotto la doccia. Eppure – o forse proprio per questo – è il suo lavoro più autentico, maturo e stranamente potente. Un album che non vuole “prendere bene”: vuole entrare dentro. Preferibilmente sotto pelle.

“Some days I’m a woman, some days I’m a man“, canta nella sunnominata Hammer, uno dei momenti più iconici dell’album. Ma non c’è provocazione: c’è realtà. In un’epoca in cui la popstar è spesso un’icona distillata da uno staff creativo, Virgin suona come un diario lasciato accidentalmente acceso durante un blackout emozionale. Tracce come If She Could See Me Now offrono un ascolto disturbante e intimo. Non ci sono metafore poetiche, ma una narrazione chirurgica e viscerale. Il risultato è quasi letterario – ma con i bassi che fanno tremare i mobili di casa. Se Pure Heroine era l’adolescenza distante e brillante, Melodrama era il post-party in rovina, e Solar Power una fuga dorata, Virgin è il momento in cui torni a casa, ti guardi allo specchio e non sai se stai per piangere, ridere o vomitare. Ma almeno sei tu. Non è l’album più facile di Lorde, né il più accessibile. È semplicemente quello più necessario. Per lei, e per noi. Un disco scomodo e urgente. Dove Lorde si libera del trucco, della forma e dell’aspettativa. E finalmente si sente. Forte e chiaro.