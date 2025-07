Nel weekend in cui la Gran Bretagna è stata completamente rapita dalle prime due date della reunion degli Oasis, a Edimburgo è andato in scena un altro ritorno sui palchi dopo una lunga assenza. Si tratta di un rientro sulle scene certamente meno mediatico, ma anch’esso molto importante, anche solo per una ristretta nicchia di appassionati. Dopo oltre sei anni, infatti, i Pastels hanno fatto un concerto, al quale ne seguiranno altri due, a Newcastle e Glasgow, poi, probabilmente, stando a quanto ha detto Stephen Pastel sul palco, nel 2026 arriverà nuova musica.

Trovandomi proprio nella capitale scozzese per una trasferta di lavoro, ho colto al volo l’occasione e mi sono fiondato al luogo del concerto, per la mia prima volta al cospetto di questa band fondamentale. Avevo avuto una sola occasione in precedenza, ovvero l’Indietracks del 2013, ma avevo scelto il lamp show delle Haiku Salut, e onestamente non ho mai rimpianto la mia decisione. Però, era un peccato avere questa lacuna, e ora, per fortuna, l’ho colmata. Tra l’altro, la Ballroom del Voodoo Rooms si è rivelata bellissima: acustica perfetta, molto curata esteticamente, impeccabile anche dal punto di vista logistico con la zona bar ben separata dalla sala principale, così che chi vuole indugiare al bancone non crei disturbo col proprio vociare a chi vuole seguire ciò che succede sul palco. A occhio e croce contiene 250 persone e se non era sold out, poco ci mancava. Comodissima anche la posizione, a lato di Princess Street e a fianco del Guildford Arms, uno dei miei pub preferiti in città.

La serata si apre con le Cords, duo locale composto da Grace e Eva che sta per far uscire il primo album a settembre e che può già vantare alcune apparizioni importanti come supporto a Umbrellas, Vaselines e Camera Obscura e il Popfest di Madrid e Preston; in programma ci sono già un set anche a quella di Parigi oltre che una data di supporto ai Pains Of Being Pure At Heart il prossimo novembre. Insomma, tutti nel giro DIY hanno messo gli occhi addosso a queste due ragazze e, da quello che si è visto stasera, è giustissimo che le due vengano seguite con la massima attenzione. La loro proposta, infatti, risulta estremamente intrigante grazie alla forte coerenza stilistica declinata con la giusta varietà nei dettagli. Si punta molto sul connubio tra una batteria piuttosto groovy, la dolcezza delle melodie vocali e un uso della chitarra che fa da collante tra gli altri due elementi. Ovviamente c’è una certa somiglianza tra le canzoni, ma non si ha mai l’impressione di una reiterazione delle stesse idee, perché dal punto di vista degli arrangiamenti, c’è sempre qualche leggera ma riconoscibile variazione che rende il risultato sempre fresco e coinvolgente. La scritta “riot twee” sulla maglietta della batterista è la descrizione migliore di ciò che le due ci fanno ascoltare. Promosse a pieni voti in attesa dell’album in arrivo il 26 settembre.

Si continua con un altro duo, gli LT Leif, composto dalla frontwoman Leif, una canadese che vive in Scozia da diversi anni, e un batterista che fa anche le seconde voci. L’atmosfera vira decisamente sul sognante, visto che lo strumento di Leif è un ukulele, e, ancor più di prima, c’è una bella varietà in tutto, dal timbro vocale, al modo in cui viene usato lo stesso ukulele tra slowcore, arpeggi e momenti con un po’ di potenza in più, al sopra citato contributo vocale del batterista, allo stile melodico. Sono nel roster della Lost Map, garanzia assoluta di qualità, e hanno già tre album all’attivo. Non ho scusanti per non averli conosciuti prima, ma ora che ho rimediato starò attentissimo a questi due perché se lo meritano e dovreste farlo anche voi. Il set di stasera è stato un vero e proprio viaggio emozionale attraverso un ampio arco di stati d’animo.

Appena salgono su palco, Stephen Pastel e i suoi fanno subito capire di non soffrire affatto alcun tipo di emozione nel tornare a esibirsi dopo molto tempo. D’altronde, lui e i due membri quasi fondatori Katrina Mitchell e Tom Crossley ne hanno viste di cotte e di crude e non può essere certo quest’assenza ad aver inceppato gli ingranaggi ben oliati del quintetto di Glasgow. Un paio di battute simpatiche del frontman e si comincia a spron battuto, con una setlist che, a differenza dell’altra reunion di cui parlavo all’inizio, vede diverse canzoni tratte dall’ultimo album. Del resto, le canzoni di “Slow Summits” hanno ben poco da invidiare ai classici del repertorio della band e, soprattutto, focalizzarsi sulle canzoni suonate e quelle lasciate da parte sarebbe un approccio più che mai errato.

Ciò che ha reso speciale questa serata, infatti, è stata la qualità nell’esecuzione dei brani, grazie alla quale i Pastels hanno ribadito chiaro e tondo a tutti i presenti di poter vantare diverse scelte stilistiche che sono state introdotte da loro stessi e che hanno fatto e continuano a fare scuola in tutto il panorama alternativo degli ultimi 30 anni almeno. Quante volte, infatti, abbiamo ascoltato armonie vocali basate non sull’incrocio di tonalità, ma su un timbro più sottile che si appoggia uno più robusto per vivacizzarlo? Quante volte ci siamo imbattuti in linee strumentali e vocali con il punto di battuta leggermente sfalsato rispetto a quello della sezione ritmica per dare un maggior senso di dinamismo? Quante volte siamo stati trasportati da saliscendi di intensità sonora dolci e decisi allo stesso tempo? Ecco, chi c’era in questa occasione ha avuto la netta sensazione di ricevere una lezione dai maestri su come si fanno queste cose, e certamente non è facile descrivere la sensazione a parole, ma quando una cosa la fa chi si è ispirato a qualcuno e quando poi, invece, arriva chi questa cosa l’ha sostanzialmente inventata, la differenza si nota.

Per tutta l’ora di concerto, le melodie apparentemente pigre dei Pastels si sono morbidamente appoggiate a un tappeto strumentale di prim’ordine, che ha messo in piedi un pezzo di bravura dopo l’altro e ha saputo proporre un suono intenso, vario e trascinante senza mai sembrare pretenzioso o eccessivamente studiato. La ricercatezza è nel sangue di questi musicisti, anche in quello dei due arrivati un po’ dopo, ovvero John Hogarty e Suse Bear e, anche se era assente Alison Mitchell con la sua tromba, non si è sentita la mancanza, perché un suon così di lusso rimane comunque una rarità al giorno d’oggi e, ripeto, essere lì a rendersi conto della maestria di questi cinque artisti autentici è stato unico e indimenticabile.

Speriamo che Stephen stesse parlando sul serio quando prevedeva nuova musica l’anno prossimo, del resto, una delle canzoni della setlist è un inedito registrato per far parte dell’ultimo album ma che poi è rimasto fuori. C’è bisogno più che mai che i maestri tornino a occupare la cattedra e questo concerto magnifico è stata la riprova di quanto sarebbe necessario del nuovo materiale discografico per i Pastels. Intanto io, per non sbagliare, mi sono fermato anche al Guildford Arms perché un concerto del genere va innaffiato con la qualità birraria scozzese e, se vi state chiedendo come mai non ho fatto foto, ho preferito associarmi a un cartello all’ingresso della sala su cui c’era scritto “we would prefer that people watch the show and enjoy the moment rather than filming it through their phone“.

