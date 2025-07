Credit: Nadine Fraczkowski

Il gruppo fondato dai fratelli David e Stephen Dewaele, i Soulwax hanno trascorso più di due decenni a costruire silenziosamente un universo creativo: una band (Soulwax), i DJ (2manydjs), un’etichetta discografica (DEEWEE) e un sistema audio (Despacio, insieme a James Murphy).

Sono ampiamente considerati come uno dei team di remixer e produttori più lungimiranti del XXI secolo, noti per la loro meticolosa lavorazione in studio, per gli spettacoli dal vivo che scardinano i confini e per i progetti che sfidano ciò che una band può essere.

Oggi 9 luglio 2025 i Soulwax annunciano “All Systems Are Lying“, il loro primo album in studio dopo otto anni, in uscita il 17 ottobre via DEEWEE / Because Music e distribuito da Virgin Music Group.

Descritto dai fratelli come “un album rock fatto senza chitarre elettriche”, All Systems Are Lying è stato costruito interamente con sintetizzatori modulari, batterie dal vivo, registratori e voci processate. È uno specchio fratturato della società moderna, dove la verità è distorta da filtri, algoritmi e rumore. Volevamo catturare la sensazione di una band che suona strumenti elettronici— dal vivo, rumorosi e sciolti“.

“Questo album è il risultato di quell’esperimento“

L’annuncio arriva insieme a un nuovo singolo doppio disponibile ora: la title track dell’album “All Systems Are Lying” e la sua controparte “Run Free”, entrambe disponibili in streaming.

La traccia principale “All Systems Are Lying” si apre come una trasmissione corrotta – distorta, tesa e piena di allerta. “Run Free” ribalta la tensione in qualcosa di trascinante ed euforico, spinta dal ritmo e dalla liberazione.

La prima si appoggia all’energia di una band dal vivo, l’altra alla pulsazione del dancefloor – due facce della stessa medaglia Soulwax.

Dopo essere stati in tour costantemente per tutto il 2024, sia con spettacoli da headliner che con molteplici date ai festival (dove i fan più attenti possono aver intravisto i primi scorci del materiale del nuovo album), quest’anno i Soulwax hanno già presentato set strepitosi al Kappa Futur (Torino) e al Rock Werchter (Belgio). Ora continuano la loro corsa estiva con le apparizioni al Junction 2 di Londra (27 luglio) e al Lokerse Feesten in Belgio (2 agosto), portando il loro live show ad alta intensità – completo di tre batteristi – sui palchi di altri festival in tutta Europa.

Tracklist:



Pills And People Gone

Run Free

Meanwhile On The Continent

New Earth Time

All Systems Are Lying

Gimme A Reason

Dshungel

Constant Happiness Machine

Polaris

The False Economy

Idiots In Love

Hot Like Sahara

Engineered Fantasy

Distant Symphony