Credit: Francis Delacroix

Non un plebiscito il trionfo di Lucio Corsi alle Targhe Tenco 2025 ma poco ci manca: il cantautore toscano, grande rivelazione di questa prima parte di stagione, ha infatti ottenuto sia quella relativa al “Miglior Album in assoluto”, distanziando agevolmente l’indimenticato Piero Ciampi (giunto secondo), sia quella per la “Migliore canzone singola”, dove l’ormai celebre “Volevo essere un duro” ha fatto letteralmente il botto, tenendo a distanza gli altri titoli in lizza.

Nell’articolo di presentazione dell’evento, avevo in qualche modo predetto questo ulteriore exploit del bravo Corsi ma non pensavo sinceramente facesse man bassa di riconoscimenti anche qui, in un ambiente che già ne ammirava le qualità, e che quindi avrebbe potuto guardare altrove.

Invece come spesso accade, arriva quel momento in cui tutto si concentra nel modo giusto, e così si finisce per raccogliere quei frutti che magari (anzi, dal mio punto di vista, sicuramente) avresti meritato anche prima, oserei dire sin dai tempi del suo notevole debutto.

Miglior Album LUCIO CORSI – Volevo essere un duro 73 PIERO CIAMPI – Siamo in cattive acque 48 EMMA NOLDE – Nuovospaziotempo 44 BRUNORI SAS – L’albero delle noci 40 FEDERICO SIRIANNI – La promessa della felicità 34

In finale figuravano anche i dischi di Emma Nolde, che comunque si è difesa benissimo, di Brunori Sas (autore dell’ennesimo capitolo prestigioso del suo percorso, non premiato perché probabilmente alcuni giurati pensano che il meglio lo abbia già dato in passato… sarà anche vero, però qui dentro ci sono a mio avviso alcune delle sue più belle canzoni) e di Federico Sirianni, autore finissimo, colto, erede della grande tradizione, un nome che se fossimo ancora negli anni 70, quando i cantautori andavano per la maggiore, sarebbe molto più conosciuto e apprezzato.

Peccato! Se è vero che i gusti cambiano, e il mondo musicale sembra andare da un’altra parte, l’invito è comunque quello di andare a scoprire non solo questo album, così intenso e profondo, ma l’intera sua produzione.

Migliore album in dialetto LA NIÑA – Furèsta 77 ENZO GRAGNANIELLO – L’ammore è na rivoluzione 65 STEFANO SALETTI- Mediterranima 36 ALVISE NODALE – Gotes 26 LIBERATO – Liberato III 26

Tra gli Album in dialetto ha trionfato (un po’ a sorpresa secondo il sottoscritto) La Niña, con un lavoro di grande impatto sonoro, scavalcando l’eterno Enzo Gragnaniello e il valente Stefano Saletti, che per me aveva il disco più interessante, proprio per ricerca e varietà musicale.

Quarto si è classificato Alvise Nodale con la sua proposta raffinata e suggestiva, quinto infine Liberato, che poteva fungere da mina vagante, navigando lui solitamente in altri mari.

Migliore album opera prima ANNA CASTIGLIA -Mi piace 97 LUCA ROMAGNOLI -La miseria 36 LAURYNN – Aritmia 28 p.a.o. – a cuore aperto 24 CRISTIANO FATTORINI – Tutto intorno 18

Tra i migliori dischi d’esordio non ce n’é stato per nessuno: Anna Castiglia, che avevo dato per favorita alla vigilia, ha convinto la maggioranza della giuria con il suo stile originale, sia nel canto che nella scrittura e le sue diverse sfaccettature: siamo di fronte a un grande talento, da coltivare con cura.

Molto validi comunque anche gli altri artisti giunti a contendersi la Targa, come Luca Romagnoli e Cristiano Fattorini, per non dire della giovane Laurynn (dallo stile peculiare, a tratti sperimentale) e dei P.A.O. ai quali già dedicai parole lusinghiere in sede di recensione.

Migliore album di interprete GINEVRA DI MARCO- Kaleidoscope 60 ORNELLA VANONI -Diverse 52 ILARIA PILAR PATASSINI – Canto Conte 51 MIA MARTINI – Tarab 39 GIULIA PRATELLI e LUCA GUIDI –

Di Blu. Omaggio a Domenico Modugno 31

E’ stata più combattuta la corsa alla Targa per il “Migliore Album di interprete”, che poi ha visto primeggiare, possiamo dire con merito, Ginevra Di Marco.

Tante preferenze hanno ottenuto anche l’eterna Ornella Vanoni e Ilaria Pilar Patassini. Più staccati invece l’opera postuma di Mia Martini e il lavoro su Modugno di Giulia Pratelli e Luca Guidi.

Migliore canzone VOLEVO ESSERE UN DURO – Lucio Corsi 79 FIGLIA D’ ‘A TEMPESTA – La Niña 45 GLI SBANDATI HANNO PERSO – Marracash 43 L’ALBERO DELLE NOCI – Brunori Sas 39 QUANDO SARAI PICCOLA – Simone Cristicchi 29

Delle canzoni singole si è detto: Lucio Corsi stravince, ma ammetto – e non sono l’unico – che già nel suo album vi fosse di meglio, penso ad esempio a “Nel cuore della notte”, ma direi pure qui in cinquina.

Marracash ad esempio portava un brano (“Gli sbandati hanno perso”) dai forti connotati sociali, su un tappeto sonoro intrigante. Seconda è giunta La Niña, vicina quindi anche lei a una clamorosa doppietta; defilate invece le canzoni “sanremesi” di Brunori e Simone Cristicchi.

Migliore album a progetto Pagani per Pagani 63 Sarò Franco Vol. 2 – Altre canzoni inedite di Califano 61 Canzoni di Fuga e Speranza 48 Noi de borgata. Le canzoni di Armandino Liberti 22 Trentatré Suonati 12

Mi ha un po’ stupito l’affermazione nella categoria “Migliore Album a progetto” di “Pagani per Pagani”, non perché il disco non fosse meritevole, ma credevo avesse più chance il tributo agli Yo Yo Mundi (“Canzoni di fuga e speranza“), giunto infine terzo dietro anche all’omaggio (il secondo consecutivo dopo la Targa ottenuta un anno fa nella stessa sezione) a Franco Califano.

Detto ciò, è assolutamente degno di nota un progetto che è riuscito a far riaccendere la luce sulla straordinaria arte di Herbert Pagani, realizzato grazie all’impegno e all’amore della sorella Caroline, cantante e attrice.

Molte meno preferenze hanno raccolto “Noi de borgata. Le canzoni di Armandino Liberti” e “Trentatré suonati”.