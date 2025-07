credit: Steve Gullick

“I Will Swim to You: A Tribute to Jason Molina” uscirà il 5 settembre. L’album celebra uno dei cantautori più longevi e influenti degli ultimi trent’anni, con dodici cover piene d’amore e affetto eseguite da alcune delle stelle più brillanti dell’indie moderno.

Già disponibili la versione di MJ Lenderman di “Just Be Simple” e la versione di Sun June di “Leave The City”.





Il vasto catalogo di Jason Molina, da Songs: Ohia, ai Magnolia Electric Co., fino al lavoro sotto il proprio nome, è diventato una delle forze più importanti nell’ecosistema musicale del 2025. La sua voce distintiva, il suo straordinario lirismo e il suo talento per le melodie malinconiche sono chiaramente riconoscibili non solo nell’attuale rinascita dell’alt country e dell’Americana, ma anche nel mondo dell’indie rock, del lofi, dello slowcore e oltre. “I Will Swim to You: A Tribute to Jason Molina cattura” un’istantanea della profonda e continua influenza di Molina su artisti come Lenderman, Sun June, Horse Jumper of Love, Sadurn, Hand Habits, Friendship e molti altri, che offrono appassionate interpretazioni di brani tratti dalla sua discografia. Come parte del tributo, il 10% dei profitti di ogni disco sarà devoluto a MusiCares®, un’organizzazione no profit che ha aiutato Molina quando era alle prese con la dipendenza.

Oltre all’uscita fisica e digitale di “I Will Swim to You”, Run For Cover pubblicherà anche un 7“ split solo in formato fisico, con una registrazione demo inedita di “The Last 3 Human Words“ di Molina sul lato A e la cover di Lenderman di “Just Be Simple” sul lato B.



Tracklist:



Just Be Simple (MJ Lenderman) Blue Factory Flame (Horse Jumper of Love) The Dark Don’t Hide It (Trace Mountains) Leave The City (Sun June) When Your Love Has Gone (Runnner) The Old Black Hen (Sadurn) Everything Should Try Again (Advance Base) Lioness (Hand Habits) Whip Poor Will (Teen Suicide) Hard To Love A Man (Friendship) Shadow Answers The Wall (Lutalo) The Farewell Transmission (Another Michael)

Jason Molina / MJ Lenderman Split 7″ track list:

Jason Molina – The Last Three Human Words (Demo) MJ Lenderman – Just Be Simple (Songs: Ohia Cover)



Dalle rive del lago Erie nella sua città natale, Lorain, Ohio, ai palchi internazionali con le sue band Songs: Ohia e Magnolia Electric Co., Molina ha eseguito il suo vasto repertorio di canzoni misteriose, romantiche, tempestose e monumentali, innovative e allo stesso tempo radicate nella tradizione americana. Ha costantemente sperimentato con il suo sound, la sua immagine, la sua band e la sua base per soddisfare la sua musa. Un disadattato con la chitarra tenore. Un rocker indie lo-fi innamorato. Un bardo slowcore funebre. Un pioniere del roots rock del XXI secolo. Un cantautore canonico del Midwest. Jason Molina ha piantato la sua bandiera creativa in tutti questi territori per rivendicare il suo territorio, trasmettere quanto lontano fosse arrivato e lasciare dietro di sé una scia di preziosi talismani.

Con “I Will Swim to You: A Tribute to Jason Molina”, dal titolo tratto da una frase della canzone “Lioness” di Molina, la Run For Cover Records e un gruppo di artisti affiliati rendono omaggio all’impatto duraturo del cantautore.

Il progetto è nato quando Jeff Casazza, fondatore di Run For Cover, ha pranzato con i due co-fondatori dell’etichetta discografica di lunga data di Molina, Secretly Canadian, i fratelli Chris e Ben Swanson. Dopo che Casazza ha condiviso con loro l’influenza di Molina sulla sua vita e sulla sua carriera, il trio ha immaginato con entusiasmo un album in cui artisti dell’universo RFC interpretassero le canzoni di Molina. “Abbiamo avuto la benedizione di persone che erano molto vicine a Jason“, ha spiegato Casazza, “e sapevo che avremmo potuto fare qualcosa di davvero interessante con un corpus di opere così importante“.