Credit: Simon Emmett

È iniziata con “Hello”, come, in fondo, era giusto che fosse. L’abbiamo letto ovunque, nelle anteprime, nei post dei fan, negli articoli che neanche aspettavano la fine del concerto per essere pubblicati: “Hello, hello, it’s good to be back“. E sì, è stato davvero bello essere di nuovo lì, assieme sul palco. Ritornare, ma più ancora ritrovarsi. Nella stessa, vecchia e imprecisa magia degli anni Novanta, quando un disco degli Oasis, per molti, non era solamente musica, ma un vero e proprio atto di fede laica.

Una magia che, è inutile negarlo o fingere di dimenticarsene, oggi ha anche un lato smaccatamente redditizio — il business della nostalgia, infatti, sta funzionando alla grande — ma conserva un’irriducibile, ostinata componente estatica. Quella che appartiene solo a chi ha vissuto, davvero, certe canzoni come inni di appartenenza. E così, mentre “Hello” si trasforma in “Acquiesce”, feedback ed urla si mescolano nello stadio di Cardiff, ed è come se il passato irrompesse nel presente con una violenza dolce, quasi rassicurante.

Le canzoni si susseguono e diventano di nuovo padrone del tempo: “Rock ‘n’ Roll Star”, “Cigarettes & Alcohol”, “Supersonic”, “Live Forever”, ogni pezzo restituisce un frammento di quella stagione irripetibile, tra il 1994 e il 1995, quando “Definitely Maybe” e “(What’s the Story) Morning Glory?” non erano soltanto dischi, ma oracoli sonori, capaci di racchiudere in un riff, una melodia, un verso o in un ritornello tutto quello che una generazione voleva gridare.

C’è qualcosa di spaventosamente magico in tutto questo. Perché mentre il mondo là fuori cambia, ridefinisce le sue ideologie, elabora nuovi modelli sociali, si innamora di nuove parole d’ordine e mostra nuove fragilità da esibire, certe canzoni restano, esattamente, come erano allora: sfrontate, dirette, imperfette e perfette proprio per questo. Il rock ‘n’ roll non è mai stato un affare di epoche, appartiene a chiunque abbia bisogno di un rifugio o di un’esplosione. E Cardiff, per i fan degli Oasis, è stata proprio questo.

Se qualcuno pensa che alla fine non cambi mai nulla, che sia sempre la stessa merda, con i forti a vincere, i ricchi a guadagnare e i potenti a fare i propri porci comodi, allora il ritorno della band di Manchester è una gioiosa bestemmia, perché, nel mezzo di questi eterni giri a vuoto, il loro spirito indomito e strafottente è ancora capace di indicare una terra promessa, forse non sarà quella della redenzione, ma è, sicuramente, quella della libertà di fregarsene. E poi c’è quella cosa meravigliosa che solo il tempo sa fare: dimenticare i passi falsi, le cadute, le parole velenose, le risse, gli scontri e le tensioni, facendo sì che gli Oasis potessero tornare ad essere, semplicemente, una vera band, che suona per il proprio pubblico. Non solo una remunerativa operazione nostalgia, come spesso accade in questi tempi incerti e senza stelle fisse, ma anche un concerto reale e vissuto, con tutta la sua carica di rumore, di imperfezioni e di anni trascorsi, ma proprio per questo più credibile e più sincero.

Ovviamente, le hit immortali sono quelle che fanno tremare i muri, “Wonderwall” sopra tutte. Non c’è bisogno di parole, perché le emozioni si trasmettono da un punto all’altro dell’arena con la stessa naturalezza con cui si passa una pinta ad un compagno di viaggio. E, almeno per qualche ora, ogni vecchio rancore, ogni zuffa passata, ogni dolorosa delusione può essere, fraternamente, superata, mentre ci si abbandona alla musica, ai bar, a queste 23 canzoni, ai sogni di quando tutto sembrava più intenso, più bello, più semplice, più giovane.

Forse è questo il vero lascito di ogni concerto: la consapevolezza che siamo sempre in tempo a cambiare le nostre giornate. Non possiamo, ovviamente, riportare le lancette al 1995, ma possiamo evitare che il 2025 diventi la tomba delle nostre fantasie, delle nostre notti folli, dei nostri sogni più incalzanti e rumorosi. Ecco perché è bello ogni volta essere lì, davanti al palco. Non per ritrovare il passato perduto, ma per ricordarci che il futuro può ancora essere nostro.