Anche Beth Gibbons mancava dal nostro paese da un’eternità, sia per quanto riguarda i Portishead, sia per l’avventura in solitaria, non ne ho la certezza, ma potrebbe essere il 2003 l’ultima volta a nome suo con il progetto Rustin’ man condiviso con Paul Webb degli immensi Talk Talk e il 2008 invece era l’anno dell’ultimo live del collettivo di Bristol.

Annunciata lo scorso anno in diversi bill dei festival più importanti, ha utilizzato, invece, quest’estate per concludere il tour a supporto di “Lives Outgrown” l’ultimo bellissimo album, che, a conti fatti, appunto, dovrebbe essere considerato, in assoluto, il suo esordio ad idioma anagrafico, di una carriera, va detto, non certo idilliaca per quanto riguarda la prolificità in materia di pubblicazioni, poche ma buone, direbbe qualcuno, infatti non c’è dubbio che sia così, sostanzialmente per fare un pò di biografia, tre album, appunto, con i Portishead stessi, quindi un paio fuori dal progetto con il sodale Goeff Barrow, in poco più di trent’anni di carriera.

Detto questo, lei è una delle voci più preziose del pianeta musica, magnetica e irripetibile.

Il suo esordio fa parte di quei dischi importanti, a maggior ragione in questo momento storico, che di album significativi, a mio modestissimo parere, ne escano con il contagocce, poi si grida, a volte, al piccolo miracolo, ma è un volersi accontentare e si fanno passare dischi gradevoli come dei capolavori, non è così appunto per “Lives Outgrown”, che è veramente bello, pieno zeppo di brani significativi, quanto melodici e alla portata di chiunque. C’è ricerca, come al solito, ma ci sono soprattutto le canzoni.

Il giardino della Triennale, rimane uno dei posti più suggestivi di Milano, in particolare con questa nuova configurazione, ovvero il posizionamento del palco, in fondo alla propria destra non appena entrati, per sfruttarne al meglio la capienza.

Non mi era mai capitato di vederlo così, ed è sicuramente un valore aggiunto, con una visuale che coinvolge tutta la struttura.

Concerto che inizia per le 22, come da disclaimer e finirà per le 23,15 spaccate. Setlist che rispecchia praticamente le scelte fatte in questi due anni di tour e, a livello di durata, raggiunge giusto il minimo sindacale, quindi tutto “Lives Outgrown” con le superlative “Burden of Life” e “Floating on a moment” e una manciata di brani dall’esperienza Rustin’, la bellissima “Mysteries” o la stessa “Tom the model”, a rinfrescarci la memoria su quanto fosse bello quel lavoro, o come non citare le immancabili “Roads” e soprattutto “Glory Box”, ancora oggi uno dei brani più iconici della musica inglese. Solo questi ultimi due valgono il prezzo del biglietto.

Formazione di otto elementi, compresa la Gibbons, una piccola grande orchestra amalgamata da due anni di tour, tutto è radicalmente perfetto, non una virgola fuori posto, per un live che si garantisce il 110 e lode; Beth quasi sempre sulle sue, un pò distante, tranne giusto un paio di momenti di ringraziamento plateale, ma nelle pause sempre di schiena e concentrata nel suo mondo.

Un concerto forse più adatto, al di là della succitata bellezza della location, per un sito teatrale, proprio per la configurazione della proposta, comunque uno di quelli da portarsi a casa almeno una volta nella vita, per credere ancora nella cultura e arricchirsi come persone.