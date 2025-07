Il duo elettro-pop dei Purity Ring ha annunciato il quarto album in studio, omonimo, insieme all’uscita del nuovo singolo “place of my own“.

“Questa è una di quelle canzoni che sono nate con facilità e immediatezza“, spiega il duo. “Eravamo in una foresta nebbiosa in montagna e il ritmo sembrava proprio come la nuvola in cui ci trovavamo. Era conciso e perfetto per il tipo di testo che descrive i luoghi dei nostri sogni, i luoghi in cui vorremmo vivere, i luoghi che vediamo ogni giorno ma che sono fuori dalla nostra portata. Alla fine, questa canzone vuole essere una sorta di incantesimo, nel senso che forse potremo raggiungere questi luoghi se prestiamo attenzione a dove mettiamo i piedi, se ci prendiamo il tempo necessario per costruirli con le nostre mani“.

Il quarto album omonimo (atteso il 26 settembre) dei Purity Ring è, a quanto ci dicono le note stampa, il loro lavoro più coinvolgente fino ad oggi. Da tempo noti per la loro fusione di immagini horror e elettronica eterea, il duo sposta ora la propria attenzione dal fisico al fantastico, creando un concept album che funge da colonna sonora di un gioco di ruolo immaginario. Ispirato a giochi come “Nier Automata” e “Final Fantasy X”, il disco racconta la storia di due personaggi sfortunati, incarnazioni di mj e Corin, in un viaggio per costruire un mondo più gentile tra le rovine di uno distrutto.

Tracklist:

relict many lives part ii place of my own red the sunrise memory ruins mistral the long night Imanocean between you and shadows mj odyssey broken well glacier ::in memory of rs::