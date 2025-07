A sorpresa ecco che i BIG SPECIAL escono con il loro secondo album, senza che nessuno se lo aspettasse e tutto sommato in tempi abbastanza brevi, visto il loro recente esordio del 2024, eccoli pronti con nuovissimi brani.

Credit: Isaac Watson / Whammoth

“Postindustrial Hometown Blues” era stato un grande debutto, il mio personale album dell’anno e un lavoro che ho ascoltato per lungo tempo, che li aveva prepotentemente resi un mezzo fenomeno mettendo d’accordo critica e pubblico e facendoli immediatamente ritrovare con tanti fan e live sold out.

Questo secondo album deve in un certo qual modo confermarli come un progetto valido e non una semplice meteora e come tutti i secondi album, soprattutto per chi ha esordito con un mezzo capolavoro, può essere un passaggio difficoltoso perché si rischiano paragoni con il debutto che il più delle volte sono inappropriati e ingiusti.

I BIG SPECIAL superano con estrema disinvoltura queste difficoltà tornando in pista con un serie di brani che sembrano proseguire e ampliare un discorso iniziato un anno fa, mettono subito in chiaro come il loro stile sia ormai riconoscibile e in grado di far sentire l’ascoltatore in sintonia con la band fin dal primo brano.

Un sound fatto di una sezione ritmica importante con protagonista Callum Moloney, sintetizzatori e lo spoken rap di Joe Hicklin che con assoluta abilità riesce a dare ai brani quella spinta in più necessaria a far esplodere il brano, una qualità vocale che mette in mostra anche quando canta con le sue doti da grande interprete, mentre sul lato lirico colpiscono ancora tra introspezione e le contraddizioni e le conseguenze dell’inaspettato successo.

Sullo sfondo resta il black country che nel loro primo album sembrava respirare come un blues metropolitano ma che in questo lavoro sembra ampliarsi e trasformarsi tra nuove realtà e ricordi d’infanzia.

L’apertura con “THE MESS.” è contraddistinta da bassi e synth pesanti sui quali la voce di Joe sembra ricordare il Leonard Cohen dei suoi ultimi splendidi album seguita da “GOD SAVE THE PONY.”, giustamente scelto come singolo, irresistibile nel suo funk mentre frustrazione e consapevolezza di essere parte di un sistema fatto di doveri e affetti viene espresso con sottile ironia.

“HUG A BASTARD.” è contraddistinta da una bella linea di basso e di batteria con il suo andamento costante e la sua lirica incisiva diventa una specie di marchio di fabbrica, mentre ci provi a essere te stesso e non accettare compromessi, consapevole che dovrai arrenderti,

Con “SHOP MUSIC.”, altro gran pezzo, puntano il dito contro il mercato musicale che ormai rende l’artista una specie di schiavo che si sacrifica e si piega, una riflessione che è consapevole del fatto che un album debba rendere ed essere venduto ma che guarda a come industria musicale e dimensione artistica siano come il diavolo e l’acquasanta, siano lo Yin e lo Yang due forze opposte ma allo stesso tempo complementari che oggi sembrano non incontrarsi più.

“GET BACK SAFE.” e “YESBOSS.” ci riportano nel territorio black country, tra le incertezze di un neo padre della classe operaia che trova forza solo nell’amore per il suo bambino e la successiva che in modo intenso, con chitarre distorte e un sound pesante, torna a parlare del lavoro come necessità fondamentale anche quando non ce la fai più e vorresti fuggire.

Molti sono i brani riusciti, “DOMESTIC BLISS.” con la partecipazione di Joe Carrol dei Maruja che arricchisce il brano con il sax, “JUDAS SONG.” con gli ottimi synth e il ritornello irresistibile, “THE BEAST.” cupo e oscuro ma in un crescendo che esplode nel finale, e la conclusiva e bellissima “THIN HORSES.” dove Joe Hicklin mette in mostra tutta la profondità interpretativa della sua voce accompagnato da Rachel Goswell dei Slowdive che dona ancora maggiore intensità al brano, una conclusione dedicata alla speranza e all’incontro.

BIG SPECIAL riescono a mantenere alta la qualità della loro proposta musicale e a essere capaci di stupire e incantare ancora una volta con un lavoro diretto e coinvolgente, regalandoci una seconda prova che li conferma tra le band più interessanti in circolazione.