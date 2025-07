Credit: Jono White

Dopo aver condiviso un nuovo singolo, “Nothing On Me“, a maggio, i White Lies annunciano oggi i dettagli del loro settimo LP, “Night Light”, in arrivo il prossimo 7 novembre, via PIAS, a distanza di tre anni e mezzo dal precedente, “As I Try Not To Fall Apart“.

Registrato ai Church Studios di Londra, il disco è stato prodotto da Riley McIntyre e poi mixato da Chris Coady.

Per “Night Light”, i White Lies hanno adottato un nuovo approccio: perfezionare i brani suonandoli dal vivo prima della registrazione. Ispirati allo show televisivo dal vivo degli anni ’70 “The Midnight Special”, il trio ha scelto di provare insieme le tracce in sala prove, invertendo così l’ordine tradizionale in cui lo spirito dei brani si scopre solo dopo averli portati in tour.

Molte delle canzoni sono nate nell’appartamento londinese di McVeigh, puntando sulla semplicità anziché su set-up complessi. La scrittura e l’alchimia tra i membri, affinata in 17 anni di carriera, sono state al centro del processo creativo. In studio si è aggiunto il tastierista Seth Evans, non solo come supporto ma come vero e proprio collaboratore creativo.

Durante le sessioni, la band ha abbracciato una modalità di registrazione dal vivo e condivisa, suonando insieme per catturare un suono diretto ed emotivo.

Oggi arriva anche il nuovo singolo “In The Middle”, che si muove su un ritmo motorik, con synth pulsanti, basso incalzante e una voce che si innalza, che culmina in una sezione strumentale finale, travolgente e guidata da un’intesa quasi telepatica tra i musicisti.

La band originaria di Ealing dice del brano:

I versi di “In The Middle” sono stati scritti su quaderni quasi dieci anni fa, in attesa del momento giusto, che finalmente è arrivato in questo pezzo ipnotico e inarrestabile. È una canzone che parla del muoversi: non necessariamente di voltare pagina, ma di spostarsi verso un luogo emotivo necessario per crescere. È anche un assaggio della nostra evoluzione musicale in questo nuovo album, dove ci siamo lasciati davvero andare, abbracciando un lato più sperimentale negli arrangiamenti. E, a scanso di equivoci, è un sassofono, non un flauto.

Vi ricordiamo inoltre che la formazione inglese presenterà il suo nuovo LP anche in Italia a febbraio 2026: un solo appuntamento con loro nel nostro paese previsto per venerdì 6 ai Magazzini Generali di Milano.

“Night Light” Tracklist:

1. Nothing On Me

2. All The Best

3. Keep Up

4. Juice

5. Everything Is OK

6. Going Nowhere

7. Night Light

8. I Just Wanna Win One Time

9. In The Middle