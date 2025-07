Credti: press

The Last Dinner Party annunciano i dettagli del loro secondo album “From The Pyre“, in uscita il prossimo 17 ottobre 2025.

In coincidenza con l’annuncio dell’album, la band ha condiviso anche il nuovo singolo “This Is The Killer Speaking”.

Il quintetto Londinese si è recato in studio alla fine del 2024 assieme al producer premio Grammy Markus Dravs (Wolf Alice, Florence & The Machine, Bjork) per iniziare a lavorare al sequel del loro album di debutto da numero 1 “Prelude to Ecstasy“, uscito l’anno precedente. “From The Pyre” ha il sound di una band che si è divertita molto, più che sentire la pressione derivante dal produrre un follow-up di un album di debutto dall’enorme successo. È anche il suono di una giovane band che sta sviluppando e maturando il proprio songwriting allo stesso tempo, un’unità affiatata come testimoniano gli interminabili mesi in giro.

The Last Dinner Party su “From The Pyre”:

“Questo disco è una raccolta di storie, e il concetto di album-as-mythos le lega. La pira stessa è un luogo allegorico in cui queste storie hanno origine, un luogo di violenza e distruzione ma anche di rigenerazione, passione e luce. Le canzoni sono guidate dai personaggi, ma sempre profondamente personali, un evento di vita comune spinto all’estremo patologico. L’essere fantasma diventa una danza western con un assassino, e lo strazio ride di fronte all’apocalisse. I testi invocano fucili, falci, marinai, santi, cowboy, inondazioni, Madre Terra, Giovanna d’Arco e inferni infuocati. Abbiamo trovato che questo tipo di immagini evocative fosse il modo più onesto e veritiero per parlare delle nostre esperienze, dando a ciascuna di esse il peso emotivo che merita. Questo disco sembra un po’ più scuro, più crudo e più terreno; si svolge guardando un paesaggio sublime piuttosto che seduti a un tavolo opulento. In alcuni punti è anche metatestuale e sfacciato, come uno sguardo consapevole che si riflette su noi stessi”.

Con due BRIT Awards all’attivo (tra cui Breakthrough Artist all’inizio di quest’anno), e dopo aver registrato il tutto esaurito in quasi tutti gli spettacoli che hanno tenuto in tutto il mondo (tra cui tre sold out in casa all’Eventim Apollo di Londra), l’arrivo delle The Last Dinner Party e il successivo successo mondiale sono stati uno dei più entusiasmanti debutti di una nuova band britannica negli ultimi decenni, e l’introduzione iniziale di “From The Pyre” suggerisce che questa storia di successo senza precedenti non mostra segni di cedimento.

Tracklist:



Agnus Dei

Count The Ways

Second Best

This Is The Killer Speaking

Rifle

Woman Is A Tree

I Hold Your Anger

Sail Away

The Scythe

Inferno