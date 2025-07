credit: Adam Alonzo

Skullcrusher ha annunciato il suo attesissimo nuovo album, “And Your Song is Like a Circle“, in uscita il 17 ottobre per la sua nuova etichetta Dirty Hit. Il primo singolo, “Exhale”, è costruito attorno a splendidi vocalizzi che si espandono in una nebbia di sintetizzatori e archi.

“Exhale parla del momento in cui nasce una canzone. C’è una parte di me che vorrebbe fermarsi lì e lasciare la canzone incompiuta, prima che la struttura si stabilizzi e la canzone si evolva. Invece, le permetto di prendere forma e accetto qualsiasi cosa possa diventare. Questo processo mi sembra naturale, come fare una pausa prima di espirare completamente. Forse riconoscendo questo processo riesco a sentirmi più in pace con il cambiamento in generale. Quando i pensieri, le parole e i suoni interagiscono in un certo modo possono rivelare una strada da seguire. A volte vorrei soffermarmi davanti a questa strada, in uno spazio che sembra nascosto e sicuro, ma alla fine la prendo e mi arrendo al cambiamento“. condivide Helen Ballentine.

Registrato nel corso di diversi anni dopo l’uscita del suo acclamato album di debutto del 2022, “Quiet the Room”, “And Your Song is Like a Circle” non cattura un’esperienza, ma allude all’impronta di un’esperienza che non può essere catturata. Oscillando tra un folk elegante e un’elettronica cristallina, approdando da qualche parte nei campi innevati condivisi da Grouper e Julia Holter, “Circle” esplora i modi in cui il dolore si rivolta. La perdita stessa diventa reale e sostanziale quanto ciò che è stato perso.

Ballentine ha iniziato a scrivere “Circle” dopo aver lasciato Los Angeles, la città che aveva chiamato casa per quasi un decennio. È finita per tornare a nord, nella Hudson Valley, New York, dove è nata e cresciuta. Sono seguiti diversi anni di intenso isolamento, durante i quali Ballentine si è immersa in film, libri e arte che riflettevano la rottura causata dal trasferimento dall’altra parte del Paese e le sue scosse dissociative. Se il primo album di Skullcrusher rendeva le intimità dettagliate dello spazio domestico, “Circle” si ritrova vaporizzato nel paesaggio: vorticoso, alla deriva, alla ricerca. Sfiora l’orizzonte degli eventi con lunghi e lenti tratti.

Tracklist:



1 March

2 Dragon

3 Living

4 Maelstrom

5 Changes

6 Periphery

7 Red Car

8 Exhale

9 Vessel

10 The Emptying