Credit: press

In poco più di tre minuti, Nick Murphy — il cantautore, musicista e produttore vincitore di cinque ARIA Award che si cela dietro il progetto Chet Faker — ci trascina in un intenso viaggio emotivo, trasformando la confusione e la nostalgia di un amore finito in parole che colpiscono dritte al cuore.

Con “Far Side of the Moon”, Murphy si conferma la voce perfetta di una generazione un po’ persa e spaesata, regalando un ritratto vivido e toccante dell’amore che sfuma, e di quel confine sottile tra dedizione e disperazione.



Lui stesso ha affermato sul brano: “It’s about stretching yourself too thin for someone you love to the point where it’s not healthy for the relationship at all“.

Dal 2011, anno in cui è diventato virale prima ancora che il termine diventasse di moda, Nick Murphy ha tracciato un percorso davvero unico verso il successo. Con il suo primo EP come Chet Faker, “Thinking in Textures”, ha vinto i premi come Breakthrough Artist of the Year e Best Independent Single/EP agli Australian Independent Records Awards, consolidando la sua reputazione come astro nascente.



Negli anni successivi è letteralmente decollato nel panorama pop: la sua cover di “No Diggity” dei Blackstreet è stata usata in uno spot del Super Bowl, e il suo primo album “Built on Glass” (2014) ha debuttato direttamente al primo posto, regalando hit come “Gold” e “Talk Is Cheap” — quest’ultima ha conquistato la vetta della Triple J’s Hottest 100 — e portandosi a casa ben cinque ARIA Awards.



Nel 2021 è tornato alle origini con “Hotel Surrender”, firmato di nuovo Chet Faker, contenente la hit “Low”.

In un percorso fatto di continue trasformazioni, “Far Side of the Moon” è la conferma brillante che questa evoluzione è tutt’altro che finita.