La seconda uscita a firma Skep Wax / Slumberland è “Thinking, Dreaming, Scheming” dei Lightheaded di Cynthia Rittenbach e Stephen Stec di cui avevamo già apprezzato “Cowboys and Constellations” del 2019 e “Combustible Gems” del 2024. Dieci brani tra jangle pop e indie rock registrati con Gary Olson (The Ladybug Transistor) Alicia Vanden Heuvel (The Aislers Set, Poundsign) e Fred Thomas (Saturday Looks Good to Me).

Credit: Press

Cinque inediti, cinque già pubblicati nell’EP “Good Good Great!” e la partecipazione di menti affini come i membri di Starcleaner Reunion e Trinket per rendere questo nuovo album diverso, sempre sognante ma più vivace. Melodie veramente deliziose quelle del singolo “Same Drop” con chitarre e un che di nostalgico e trascinante, caratteristiche che tornano anche nella divertente “The Lindens, The Lindens, The Lindens!”.

“Me and Amelia Fletcher” racconta sogni di gioventù mai dimenticati, suonare con Amelia Fletcher degli Heavenly ovviamente, il ritmo cambia e diventa più intimo e bucolico in “The View From Your Room” con tanto di uccellini cinguettanti in sottofondo, mentre la malinconica “Crash Landing Of The Clod” aggiunge dolci sfumature all’indie pop della band del New Jersey.

The Left Banke, Margo Guryan, Dolly Mixture, Would-Be-Goods, Belle & Sebastian e Camera Obscura restano i riferimenti principali dei Lightheaded che con il recupero di “Good Good Great!” tornano alle origini. Le armonie di “Mercury Girl” a dettare un passo mai banale, tra attitudine folk e pop anni sessanta, la cover di “Patti Girl” di Dick Campbell ormai diventata piccolo cavallo di battaglia sempre attuale.