I Tiberius, indie/emo band di Boston, hanno annunciato il loro nuovo album, “Troubadour”, in uscita il 14 novembre per Audio Antihero.

Nato come progetto solista di Brendan Wright, Tiberius si è evoluto in un quartetto, producendo quello che Wright definisce “Farm Emo“. I ragazzi fondono indie punk, alt country e psichedelia con un songwriting sicuramente personale, ma allo stesso tempo colloquiale e facilmente riconoscibile.

“Sag” ha questi arpeggioni che ci rimandano direttamente agli anni ’90, per non parlare di un cantato che arriva dritta dal cuore. Siamo quasi in zona Deep Elm, per chi ancora ricorda con affetto la casa dell’ emo anni ’90. Accellerazioni e momenti più tranquilli, prima di arrivare all’esplosione sonica centrale, in cui i livelli si alzano, per poi tornare più quieti, ma con il cuore più agitato.

Il brano parla di “trascinare amplificatori e il proprio culo per suonare in una trappola per turisti” ed esplora le frustrazioni e le insicurezze di Wright mentre cerca il proprio posto nella musica:

“Sag parla di questo temuto percorso da Allston a Bushwick che abbiamo a Boston. Molti musicisti finiscono per usare Boston come trampolino di lancio prima di partire per New York o Los Angeles per perseguire la loro carriera musicale. Ho scritto ‘Sag’ quando stavo davvero facendo il ‘gioco dei confronti’ nella mia testa e mi chiedevo quale ruolo volessi che la musica avesse nella mia vita. È stata la prima di una serie di canzoni che parlano di guardare se stessi in relazione agli altri e cercare di decifrare chi sei senza quel contesto“.

Listen & Follow

Tiberius: Instagram