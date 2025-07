5 canzoni, 5 brani per ribadire che la band è pronta ad affrontare la partita del secondo album con lo spirito giusto (“Lost In A Rush Of Emptiness” ci era piaciuto tantissimo). I Bleach Lab amano il formato dell’ EP, e non disdegnano la pratica di muoversi con piccoli passi, come se fosse un test per valutare se tutto sta andando bene, sopratutto ora che c’è un nuovo chitarrista all’opera, parliamo di Louis Takooree.

Credit: Bandcamp

Il nuovo EP dei Bleach Lab ci mostra una band in salute, sempre capace di muoversi con totale disinvoltura e scioltezza tra un guitar-pop avvincente e ipermelodico che segue le orme dei maestri Sundays (“Drown”), sussulti più eterei e carezzevoli con una dolcezza quasi anni ’80 (“In Your Arms”) e poi i richiami shoegaze della title-track e sopratutto di “If I Could Be Anything”, che mostra una band bella carica, sonicamente parlando.

Insomma, i Bleach Lab sono in palla e Jenna Kyle ha sempre questa voce soave e incantevole che ci esalta, messa in luce sopratutto nel ritornello magico di “Feel Something”, forse uno dei brani più convincenti del lotto, ricco di spirito accattivante e incalzante.

Il nuovo album non è ancora all’orizzonte, ma la strada intrapresa è sicuramente quella giusta. Avanti così ragazzi!