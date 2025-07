Nel mare vasto (e spesso superficiale) della musica elettronica contemporanea, Mareux si erge come un’isola oscura e affascinante, un punto di convergenza tra nostalgie anni ’80 e inquietudini moderne. Con “Nonstop Romance”, il suo nuovo album, Aryan Ashtiani – questo il vero nome dell’artista californiano, ma di origini iraniane – non si limita a celebrare il revival darkwave, ma ne riscrive le regole, trasformandolo in un’esperienza emotiva intensa e profondamente personale.

Credit: Jason Renaud

“Nonstop Romance” è un viaggio ipnotico e sensuale che si muove attraverso paesaggi sonori costruiti con cura maniacale: synth densi e pulsanti, bassi profondi, percussioni rarefatte e una voce che, tra sussurri e urla controllate, racconta storie di desiderio, solitudine e fragilità. C’è un’evidente malinconia in questo disco, ma non è mai fine a sé stessa. È piuttosto la colonna sonora di un amore ossessivo, un romance per l’appunto, che si fa senza pause, incessante, quasi come un mantra elettronico che ti entra sotto la pelle. L’atmosfera creata da Mareux è allo stesso tempo cinematografica e claustrofobica: sembra di essere dentro un film noir futuristico, con luci al neon che si riflettono su strade bagnate dalla pioggia e figure solitarie che camminano tra ombre e ricordi. Ogni traccia è una scena che si apre lentamente, ti cattura con la sua tensione emotiva, e ti lascia dentro un senso di attesa e inquietudine.

Un elemento che distingue “Nonstop Romance” dal semplice revival synthwave è l’onestà cruda con cui Mareux mette a nudo le sue emozioni. I testi sono brevi ma efficaci, carichi di una vulnerabilità che risuona forte nell’era digitale, fatta di connessioni fugaci e solitudini condivise. Non è solo musica da ascoltare, ma una confessione da vivere in prima persona. Brani come “Wild At Heart” o “Prodigy” mostrano chiaramente come Mareux sappia giocare con i contrasti: melodie morbide si intrecciano con ritmi nervosi, la voce si fa fragile ma anche tagliente, in un equilibrio perfetto tra tensione e rilascio emotivo. L’album è un flusso continuo, proprio come il titolo promette, un “Nonstop Romance” che non concede respiro ma regala un’esperienza totalizzante.

In definitiva, “Nonstop Romance” è un disco che parla a chi ha amato, perso e desiderato nell’era dell’incertezza digitale, una colonna sonora ideale per chi cerca nella musica non solo un intrattenimento, ma un rifugio emotivo. Mareux non è solo un artista synthwave: è un narratore di emozioni oscure, un alchimista sonoro capace di trasformare la nostalgia in qualcosa di contemporaneo e urgente. “Nonstop Romance” è la prova che la darkwave può ancora sorprendere, emozionare e lasciare un segno profondo.