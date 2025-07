Il secondo omonimo album di Elliott Smith è stato a lungo sottovalutato rispetto all’esordio “Roman Candle” o ai successivi “Either / Or”, “XO”, “Figure 8“. Considerato il suo disco più dark e tormentato ha contribuito alla fama di cantastorie poetico, talentuoso e dolente che ha accompagnato la sua carriera.

Solo dopo l’uscita della versione rimasterizzata nel 2020 (con l’aggiunta di “Live At Umbra Penumbra”) è aumentata l’attenzione su dodici brani toccanti nella loro essenzialità ideati da Smith in quasi completa solitudine. È lui a suonare buona parte degli strumenti: chitarre, batteria, tamburino, organo, armonica, violoncello.

Musica che non cerca il colpo a effetto ma punta sui dettagli, sul potere delle melodie fin da “Needle In The Hay” ipnotico singolo e brano d’apertura o “Christian Brothers” noto anche per la cover dei Queens Of The Stone Age. Uno Smith che sa essere sorprendentemente pop questo, soprattutto in “Clementine” riscrittura di “Oh Clementine”. Delicato in apparenza ma capace di cantare parole di fuoco in “Southern Belle”.

Neil Gust degli Heatmiser suona la chitarra in “Single File”, Rebecca Gates (The Spinanes) accompagna alla voce in “St. Ides Heaven” in quello che è senza dubbio il disco più personale di Elliott Smith, malinconico e umbratile in “Satellite”, bluesman verace lungo le strade di “Alphabet Town” tra personaggi da romanzo come Costantina e la “junkie girl” di “Good To Go”

Non era questo l’album che tutti si aspettavano da lui visto che era il primo registrato per la Kill Rock Stars ma era quello che aveva bisogno di fare come dimostrano due brani in particolare.

“Coming Up Roses” col suo disilluso “I’m a junkyard of false starts / and I don’t need your permission / to bury my love under this bare lightbulb” e la brutalmente onesta “The Biggest Lie”: “I’m tired of dancing on a pot of gold flame paint / oh we’re so very precious you and I / And everything that you do makes me want to die“. L’essenza del primo Elliott Smith è tutta qui.

Elliott Smith – “Elliott Smith”

Data di uscita: 21 luglio 1995

Registrato: settembre 1994, gennaio – febbraio 1995

Tracce: 12

Durata: 37:57

Etichetta: Kill Rock Stars

Tracklist