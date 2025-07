credit: Kalpesh Lathigra

Il venerato produttore e compositore Daniel Avery annuncia oggi il suo ambizioso sesto album in studio, “Tremor“. Attingendo da ogni angolo del suo sound, il disco è un lavoro audace e coinvolgente che, a qaunto ci dicono le note stampa, spazia tra shoegaze euforico, techno sommersa, paesaggi sonori ambient e beatitudine industriale. Rimane inconfondibilmente Avery, ma sempre evoluto. In uscita il 31 ottobre per la sua nuova etichetta Domino, “Tremor” è anticipato dal singolo “Rapture In Blue”, che vede la partecipazione della voce eterea dell’artista di Los Angeles Cecile Believe.

In “Tremor”, Avery ha dato il benvenuto a un cast di collaboratori stimolanti, tra cui Alison Mosshart (The Kills), Walter Schreifels (Quicksand / Rival Schools), bdrmm, Julie Dawson (NewDad), yeule, Ellie, Art School Girlfriend, yuné pinku e Cecile Believe. Ogni artista lascia un segno indelebile, ma la vera forza dell’album risiede nello spirito comunitario che lo anima.

Il primo assaggio di questo spirito si percepisce in “Rapture In Blue”, un breakbeat al rallentatore che eleva la voce ultraterrena di Cecile Believe nella stratosfera, mentre le chitarre celestiali sono fornite dalla leggenda dei Ride e attuale membro degli Oasis Andy Bell. È un brano che racchiude perfettamente la potenza cinematografica di “Tremor” e la maestria di Avery nel fondere la bellezza ambientale con una forza fragorosa.

Un viaggio coinvolgente e profondamente strutturato, “Tremor” si svolge come un sogno lucido, una creazione collaborativa ed espansiva. “Questo è un collettivo vivo e pulsante“, dice Avery. “Fin dalle prime registrazioni, Tremor mi è sembrato uno studio nel cielo, uno spazio nel tempo attraverso il quale tutti noi potevamo passare come artisti“, riflette. “È lo spirito accogliente dell’acid house con le porte spalancate per far entrare ogni influenza del mio viaggio musicale: il calore della distorsione, la quiete all’interno dell’intensità, la bellezza trascendentale del rumore… Sono sempre stati presenti nella mia musica, ma ora sembra che quelle idee vengano trasmesse in Technicolor. Questo è un disco per i ragazzi del post-rave, gli appassionati di chitarra e chiunque altro voglia unirsi al viaggio. Tutti sono i benvenuti“.

Con l’album debutterà anche un nuovo spettacolo dal vivo, la cui prima serie di date culminerà l’8 novembre al prestigioso spazio artistico londinese Barbican.

Il lavoro di Avery continua ad espandersi in diverse discipline: dalle acclamate ricostruzioni di DRONE:NODRONE dei The Cure, al suo ruolo nel supergruppo sperimentale Demise of Love insieme ai Working Men’s Club e Ghost Culture. Questo album segue il suo precedente album in studio Ultra Truth, che è stato ampiamente acclamato dai fan e dalla critica.