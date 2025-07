Credit: Herring & Herring

Sono venuto a sapere della morte di Ozzy Osbourne come milioni di altre persone in tutto il mondo: scrollando distrattamente il feed di Instagram. Poco dopo, a cena, negli ultimi secondi del telegiornale su La7, Enrico Mentana ha dato la notizia. Ma sullo schermo, incredibilmente, è apparsa la foto di Gene Simmons dei Kiss. Un errore clamoroso, quasi surreale. Basterebbe questo per capire con quanta approssimazione – e, in certi casi, con quanto fastidio – venga trattato l’heavy metal in Italia.

È un miscuglio tossico di ignoranza e presunzione a unire in sacrilega alleanza i bigotti, che da sempre bollano il metal come “musica del demonio”, e gli snob, spesso rincitrulliti da ore di podcast true crime sulle Bestie di Satana, che vedono nella musica estrema una devianza per poveri sfigati (a volte anche pericolosi, come nel caso dei killer del Varesotto). In questo clima i metallari hanno imparato da tempo a vivere ai margini, isolati e fraintesi, nonostante non manchino esempi di riscatto e successo anche in ambito mainstream.

Ozzy Osbourne, in questo senso, è sempre stato un’anomalia. Un’icona di nicchia e al tempo stesso una figura popolare, capace di parlare a tutti. Venerato per il suo lavoro con i Black Sabbath e per la carriera solista, ma amato anche come personaggio “extra-musicale”: per la sua ironia, la sua umanità disarmante, gli eccessi da manuale del rock and roll e, ovviamente, per il celebre reality show sulla sua famiglia trasmesso da MTV nei primi anni 2000.

Ed è proprio quell’Ozzy, quello universale, quello che andava oltre la musica, che in queste ore viene ricordato sui social da migliaia di persone. C’è chi condivide una scena esilarante del reality, chi posta una foto iconica, chi un meme sul leggendario episodio della testa del pipistrello staccata a morsi. Fa piacere, certo, vedere così tanta attenzione da parte di chi, probabilmente, non ha mai ascoltato una singola nota né di “Paranoid” né di “Crazy Train”. Ma quando l’onda di cordoglio si ritirerà, lasciando dietro di sé solo qualche reaction, qualche story effimera, a restare sarà un vuoto vero. Un vuoto che peserà soprattutto su chi con l’heavy metal ci è cresciuto. Perché, per la stragrande maggioranza di noi, Ozzy era molto più di un frontman: era un punto di riferimento, un compagno di viaggio.

Oltre l’uomo, oltre l’artista, oltre la leggenda, resta una produzione musicale monumentale: decine di album, centinaia di canzoni che hanno segnato la mia vita e quella di tanti altri. Ricordi indelebili. Come la gioia di ritrovare per caso una vecchia copia consunta di “Vol. 4″ sotto una pila di vinili a casa dei miei nonni. O quel concerto dei Black Sabbath visto a Parigi nel 2013, febbricitante ma felice come mai prima. O ancora, le ore passate con gli amici a discutere delle chitarre di Tony Iommi, Randy Rhoads, Zakk Wylde, Jake E. Lee, occhi sgranati davanti alla loro maestria. E le giornate in cameretta a suonare il giro di basso di “No More Tears”, le serate in sala prove a improvvisare sui riff di “Iron Man”, “Sabbath Bloody Sabbath”, “Children Of The Grave”, “Symptom Of The Universe”.

Tutti questi piccoli tasselli di vita, all’apparenza insignificanti, hanno contribuito alla mia crescita personale, permettendomi di diventare non solo un semplice “consumatore” di heavy metal ma un appassionato di musica nel senso più largo del termine.

Non credo nella nostalgia, ma nella memoria sì. E nella gratitudine. Le canzoni di Ozzy Osbourne e dei Black Sabbath ci accompagneranno per sempre; saranno il nostro rifugio, la nostra benzina, la nostra medicina. E resteranno con noi anche i ricordi più belli, semplici, sinceri. Come l’ultimo concerto a Birmingham, pochi giorni prima della morte: un addio commovente, epico nella sua umanità, in cui Ozzy non ha fatto nulla per nascondere le sue fragilità, condividendole con un pubblico consapevole della fine di un’epoca irripetibile.

Nessuna esagerazione: abbiamo perso un artista e un uomo immenso. Ma ci resta un’eredità che non morirà mai: la musica, certo. Ma anche il coraggio di essere sé stessi, sempre, fino in fondo. E quel suo grido che ci ha fatto sentire vivi, compresi, uniti e benvoluti ogni singola volta: I love you all!