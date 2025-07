Grace ed Eva sono due sorelle che sembrano essereandate a scuola di indie-pop fin da quando erano piccole piccole. I loro brani trasudano twee e chitarrine scintillanti, come se in Scozia non si facesse altro che dare guitar-pop al posto delle vitamine in modo da far crescere i giovani con una sana e perfetta cultura pop. Sta di fatto che i primi accostamenti a Talulah Gosh, beh, non erano certo così campati in aria.

Ora ecco l’annuncio che aspettavamo: la coppia d’oro Skep Wax Records (Amelia Fletcher e Rob Pursey docet!) e Slumberland Records pubblicherà il primo album omonimo delle fanciulle, atteso a settembre.

Primo assaggio dell’album delle Cords è “Fabulist” che conferma quanto di buono già si sapeva. Un fiume in piena di guitar-pop pimpante, avvincente e solare, che conquista al primissimo ascolto. Un tuffo in quei profumi C86 che tanto ci fanno impazzire. Tanto cuore e tanta passione nella musica delle signorine e per noi è un grande sì!

Listen & Follow

The Cords: Bandcamp