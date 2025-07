Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

ALICE COOPER – “The Revenge of Alice Cooper”

[earMusic]

hard-rock

Questo sarà il suo primo disco con i membri originali dell’Alice Cooper Group dopo oltre 50 anni. Vincent Damon Furnier si ritrova con il chitarrista Michael Bruce, il bassista Dennis Dunaway e il batterista Neil Smith. In una chiacchierata con Billboard lo stesso Cooper dice: “E’ stato come se fosse il nostro album successivo a “Muscle Of Love”, una cosa del tipo, ‘OK, questo è il prossimo album’. Non è divertente dopo 50 anni? All’improvviso, tutto trova il suo posto“.

INDIGO DE SOUZA – “Precipice”

[Loma Vista]

indie-rock

Ci sono momenti in cui, stando in piedi su un cornicione alto, lo spazio selvaggio ti chiama. In quel momento, l’istinto si risveglia: “E se mi buttassi?“. È stato descritto come “il richiamo del vuoto”, un’esperienza in qualche modo più primitiva persino dei sentimenti o degli impulsi. Nel nuovo album “Precipice” Indigo De Souza si affaccia sul precipizio creativo e spirituale e salta, prendendo il controllo dei ricordi difficili e delle emozioni intense attraverso un pop roboante e una chiarezza diaristica, e trovando un sé più forte attraverso il viaggio.

NIGHT MOVES – “Double Life”

[Domino]

indie-rock

“Double Life”, il quarto album dei Night Moves e il primo dopo sei anni, è un LP accogliente e cool, costruito in gran parte su una serie di momenti molto difficili che il cantante John Pelant e i Night Moves hanno attraversato negli ultimi anni. Pelant è il tipo di cantautore che parte dalla musica e solo dopo aver meditato a lungo sulla melodia scrive i testi. Ma questa volta le canzoni sono documenti diretti della vita di Pelant alla ricerca di un lato positivo o almeno di un significato profondo in un momento in cui ben poco sembrava bello. “Double Life” parla di andare avanti, non di voltare pagina.

LUKE HAINES & PETER BUCK – “Going Down To The River… To Blow My Mind”

[Cherry Red]

indie-rock

Il terzo album della “trilogia psichiatrica” di Luke Haines (The Auteurs, The Servants, Black Box Recorder) e Peter Buck (R.E.M) è stato registrato a Portland, in stile “a tutto gas”. Preparatevi a navigare attraverso tumultuose escursioni psichedeliche che chiedono chiarezza su svariate e stravaganti domande.

BLANKENBERGE – “Decisions”

[Automatic Music]

shoegaze

“Decisions” è il nuovo attesissimo LP dei Blankenberge, in uscita per Automatic Music. Questo album accattivante contiene 8 brani caratterizzati dal sound shoegaze e dream pop tipico della band.

THE K’S – “Pretty On The Internet”

[LAB Records]

indie-rock

Il secondo album in studio dei The K’s, “Pretty On The Internet”, segue il successo dell’LP di debutto “I Wonder If The World Knows?”, che ha raggiunto la posizione numero 3 nella classifica ufficiale degli album del Regno Unito.

NICK DRAKE – “The Making Of Five Leaves Left”

[Universal]

folk

“The Making Of Five Leaves Left” racconta l’intera storia delle registrazioni dell’album di debutto di Nick Drake, “Five Leaves Left”, pubblicato originariamente nel 1969. L’uscita del boxset (4CD o 4LP), è autorizzata dagli eredi di Nick Drake e comprende oltre 30 demo, outtake in studio e brani inediti tratti dalle session, oltre all’album originale prodotto da Joe Boyd. I primi tre dischi contengono registrazioni inedite che si prefiggono di mostrare come è stato registrato l’album finale. Il quarto disco contiene l’album originale rimasterizzato. Tutte le nuove registrazioni sono state prodotte e masterizzate da John Wood, l’ingegnere del suono originale di Nick. Entrambi i formati includono un booklet con note bio-discografiche di Neil Storey che descrivono dettagliatamente le session e i musicisti di ogni take, con aggiunte del biografo di Nick Drake Richard Morton Jack.

PATTY GRIFFIN – “Crown Of Roses”

[PGM]

folk

Il nuovo album di Patty Griffin è un lavoro profondamente personale e introspettivo che esplora temi quali l’identità, la natura, la famiglia e la femminilità. Otto brani essenziali ma ricchi di emozioni, che fondono folk, Americana e gospel blues.





GALORE – “Dirt”

[Speakeasy Studios SF]

indie-pop-rock

Con diversi autori e cantanti, armonie sinuose e intrecciate e un processo creativo intensamente collettivo, i Galore — la bassista Ava Rosen, il chitarrista Griffin Jones, il chitarrista Ainsley Wagoner e la batterista Hannah Smith — incarnano lo spirito di un vero collettivo musicale.

WELCOME STRAWBERRY – “Desperate Flower”

[Cherub Dream / à La Carte Records]

indie-rock, shoegaze

La band dice questo sul disco: “Il profumo è la forma d’arte più sottovalutata: è così strettamente legato alle emozioni, all’umore e ai ricordi.“

GOLOMB – “The Beat Goes On”

[No Quarter]

indie-rock

Un disco che vibra come un vecchio amplificatore acceso da troppo tempo. “The Beat Goes On” è un’esplosione di chitarre slabbrate, feedback e nostalgia adolescenziale. Sembra di ascoltare i Velvet che suonano con i Pixies in una palestra dell’Ohio. È rock alternativo che pulsa ancora di desiderio, rabbia e dolcezza. Fuori tempo, fuori moda, perfettamente necessario.

UMLAUT – “Desole”

[Overdrive]

sperimentale

Il nuovo lavoro degli Umlaut di Melbourne, divagazione a nome Clinton ‘Bär’ McKinnon dei Mr Bungle è un album mirato e lungimirante che fonde sperimentazione jazzistica, texture pop elettroniche e l’inconfondibile umorismo della band. Nostalgico e innovativo al tempo stesso, “Desolë” rappresenta una pietra miliare per una band che continua a evolversi sfidando ogni categorizzazione.

MADONNA – “Veronica Elettronica”

[Warner Records]

pop, elettronica

“Veronica Electronica” è composto da otto tracce che accompagnano “Ray of Light” ed era stato originariamente concepito da Madonna come un album di remix nel 1998. Il progetto fu poi accantonato a causa del successo travolgente dell’album originale e della serie di singoli di successo che dominarono la scena per oltre un anno. Oltre 25 anni dopo, quel concept a lungo chiacchierato prende finalmente vita. La raccolta include nuove versioni editate di remix da club di Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha, BT e Victor Calderone, insieme alla demo originale di “Gone, Gone, Gone”, una registrazione inedita prodotta da Madonna e Rick Nowel.

THE BAND CAMINO – “NeverAlways”

[Atlantic]

pop-rock

The band CAMINO è tornata con il suo terzo album in studio, “NeverAlways”. Nel pieno di un periodo di grande creatività, il trio di Nashville – Jeffery Jordan, Spencer Stewart e Garrison Burgess – ha scritto musica senza sosta per tutto il 2024 insieme a collaboratori come Jordan Schmidt e Jonah Shy, dando vita al loro lavoro più importante fino ad oggi.

POST ANIMAL – “Iron”

[No Label]

pop-rock, psichedelia

Quando i Post Animal sono entrati in studio per registrare il loro nuovo album, era la prima volta che tutti e sei i membri originali si ritrovavano insieme in studio dopo quasi un decennio. Tre membri della band si erano recentemente trasferiti da Chicago, senza contare che Joe Keery aveva lasciato la band nel 2017 per concentrarsi sulla recitazione. Alla fine hanno ricominciato da capo, riscoprendo quella vicinanza senza compromessi che li aveva uniti durante le infinite ore trascorse nelle sale prove e nelle successive serate al ristorante. Il lungo periodo trascorso insieme non solo ha rafforzato la loro amicizia, ma ha anche dato nuova energia alla loro musica. “Se vuoi dipingere bene per un’ora, devi avere quattro ore di tempo ininterrotto“, ha detto una volta David Lynch. Frutto di alcune settimane consecutive passate insieme, “Iron” non solo li vede riuniti con Keery, ma è l’incarnazione di 30 giorni di cameratismo e di esplorazione musicale senza limiti, con il loro legame rinnovato e più forte che mai.

PAUL WELLER – “Find El Dorado”

[Parlophone]

pop-rock

Paul Weller annuncia l’uscita di “Find El Dorado”, un nuovo album profondamente personale di reinterpretazioni. Attribuendo valore a una vita intera di ascolti, il disco vede Weller rivisitare brani che hanno da sempre abitato la sua mente — ora reimmaginati con un nuovo significato e un senso di riverenza.

RYAN DAVIS & THE ROADHOUSE BAND – “New Threats from the Soul”

[Tough Love]

rock, country, alt-rock

Fondere con maestria alt-country e indie-folk, un folk liquido , evocando l’aura dell’anima Americana. Tra pedal steel e piano, la baritonale voce di Davis decostruisce il country-rock.

https://open.spotify.com/intl-it/album/6q1cfSo674ve0py3MwBHod?si=44d6ad8fcf664c66

MICHAEL BEACH – “Big Back Plume”

[Goner]

indie-rock

Nel suo quinto LP, “Big Black Plume”, il musicista californiano Michael Beach, residente a Melbourne, rivela il potere vitalizzante delle connessioni in un mondo spesso ostile. Influenzato in egual misura dal songwriting di Bill Fay e Peter Laughner, dal minimalismo di Tony Conrad e Terry Riley e dal cuore rock and roll della scuderia Goner Records, “Big Black Plume” offre composizioni deliberate adornate da una genuina follia. Le canzoni di questo album spaziano da ballate essenziali a spirali psichedeliche collegate a un pulsare cosmico propulsivo.

COFFIN BREAK – “Revival”

[Broken Vinyl Records]

punk-indie-rock

Fondata nel 1987, la band condivise la sua prima sala prove con gli Alice In Chains, registrò il suo album di debutto con Jack Endino e annoverava Kurt Cobain tra i suoi fan. I Coffin Break sono approdati alla Epitaph Records per due album prima di sciogliersi nel 1993. Sono tornati in attività nel 2007 con un concerto di reunion al Crocodile Café di Seattle e da allora hanno suonato a fasi alterne. Ora., dopo 33 anni, ecco il nuovo album. Anche “Revival” vede alla produzione Endino. La tracklist è imponente, con 24 brani in totale.

https://open.spotify.com/intl-it/album/2dtZLDYJiydvCGJ6TykIxc?si=8f3c5c43816a4a76

FOLK BITCH TRIO – “Now Would Be A Good Time”

[Jagjaguwar]

indie-folk

La musica folk ha la brutta abitudine di essere presentata come una questione mortalmente seria. È qualcosa che fa piangere, è eccessivamente sacra, è considerata solennemente. Ma le Folk Bitch Trio hanno un senso dell’umorismo comune che è profondamente radicato nella loro musica e che la rende vivace, al riparo dalle trappole dell’autocelebrazione tipiche del genere. “Now Would Be A Good Time”, il loro album di debutto, racconta storie vivide e viscerali, ed è divertente e oscuramente ironico nello stile di scrittrici come Mary Gaitskill o Otessa Moshfegh. La loro musica suona familiare, ma le canzoni sono moderne, giovanili, e cantano con acutezza sogni ad occhi aperti dissociativi e rotture dolorose, fantasie sessuali e sovraccarico mediatico, tutti i piccoli risentimenti e le umiliazioni minori dell’essere ventenni negli anni 2020.

THE DIRTY NIL – “The Lash”

[Dine Alone]

indie-rock

Nel loro quinto album, “The Lash”, i The Dirty Nil abbandonano il loro caratteristico stile appariscente e colorato per qualcosa di più crudo e implacabile. Ispirati dai brutali rilievi in bronzo italiani e dall’estetica medievale, la band di Hamilton, Ontario, ha abbracciato uno stile visivo in bianco e nero, abbandonando i cromatismi precedenti in favore di punte, teschi e coltelli. Registrando con l’ingegnere locale Vince Solivari, la band ha catturato un suono più urgente e filtrato in sole due settimane al Boxcar Sound. Eppure, in mezzo al caos, momenti più tranquilli come “Spider Dream” rivelano il lato più delicato della band.

KOMBYNAT ROBOTRON – “AANK”

[Fuzz]

noise, psichedelia

Con ritmi incalzanti, riff ripetitivi e paesaggi sonori sferici, i Kombynat Robotron creano un sound ipnotico che sfuma i confini tra krautrock, psichedelia e noise rock. Il trio di Kiel è parte integrante della scena rock psichedelica europea sin dalla sua formazione nel 2018 ed è sinonimo di energia grezza, libertà musicale e improvvisazione sfrenata.

BLEARY EYED – Easy

[Born Losers]

indie rock, shoegaze

I Bleary Eyed si sono formati nel 2015. Sin dai loro esordi la band hanno sperimentato molto. Attraverso molti passaggi, hanno avuto il tempo di trovare il loro sound, che potremmo definire shoegaze, ma con delle variabili decisamente interessanti, grazie al taglio pop oscuro e ricco di campionamenti.

FAR CASPIAN – “Autofiction”

[Tiny Library]

dream-pop

Nel suo nuovo album “Autofiction”, Joel Johnston sta imparando a fare i conti con la vita che gli è stata data. Dopo la diagnosi di morbo di Crohn nel 2021, Johnston si è sentito bloccato nel lutto per la vita che aveva perso e ha lottato non solo per affrontare la sua nuova realtà, ma anche per combattere il disturbo ossessivo compulsivo e l’ansia. “Autofiction” vede il musicista irlandese scoprire gli strumenti di cui ha bisogno per andare avanti. “Ora sono arrivato al punto in cui non lascio che questo mi definisca“, dice. “Sto cercando di non dare un senso a tutto questo, ma solo di viverlo e di essere grato per le cose che ho“.

YOSHIKA COLWELL – “On Thre Wing”

[Blue Flowers Music]

indie-folk

Una collezione accattivante e sofisticata di undici brani che attraversano le regioni più remote del folk, “On The Wing” è un disco di accettazione e scoperta di sé, radicato nella solitudine e nella guarigione personale, La vita, per tutti noi, è fatta di stagioni: i gelidi inverni e i miti risvegli che annunciano il passare del tempo, ma anche i periodi di ritiro e rinascita che segnano il nostro percorso individuale lungo questa vita terrena. Per Yoshika, l’ultimo decennio l’ha vista vivere entrambe le estremità dello spettro. Dopo un periodo di completo sconvolgimento causato dal trasferimento in una nuova città, dal lockdown e da una traumatica rottura sentimentale, tutti eventi che si sono susseguiti in rapida successione, le ci è voluto un lungo periodo di isolamento rigenerante per ritrovare la piena salute creativa e personale. Ora, però, tutta quella tristezza e quel dolore, l’accettazione e la speranza che lentamente sta sbocciando sono stati canalizzati in “On The Wing”.

CORY HANSON – “I Love People”

[Drag City]

indie-rock, folk

Con una sala piena di ottimi musicisti e una colonna sonora hollywoodiana da urlo, Cory Hanson proclama “I Love People”! Il suo quarto album solista approfondisce una visione del mondo asciutta e parallela, con canzoni dedicate a tutte le persone che ama e alle cose folli che fanno. Cory ci commuove con abili diversivi, abbracciando la tradizione e gettandola al vento.

BONEFLOWERS – “Reveries”

[Deathwish]

post-hardcore

I Boneflower sono una band post-hardcore di Madrid, Spagna, nota per il suo sound grezzo e catartico e per le intense performance dal vivo. Sin dalla loro formazione, i Boneflower hanno abbracciato un’etica DIY basata sul duro lavoro, girando in tour in tutta Europa e condividendo il palco con band come Touche Amore, Loma Prieta, State Faults, Trauma Ray e altre. Il loro impegno nei confronti della loro arte e della scena underground ha permesso loro di conquistare un seguito fedele. “Reveries” è il loro album più ambizioso fino ad oggi, con 13 brani potenti che catturano l’evoluzione della band. Questo album consolida ulteriormente il posto dei Boneflower nel panorama post-hardcore, con il suo mix atmosferico ma intenso di emozione e musicalità.