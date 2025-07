Credti: Bandcamp

Per celebrare l’ingresso dell’ex giocatore dei Seattle Mariners Ichiro Suzuki nella National Baseball Hall of Fame, Benjamin Gibbard dei Death Cab for Cutie e il supergruppo The Baseball Project si sono uniti per realizzare e pubblicare un 7“ contenente i brani, ispirati a Ichiro, “Ichiro’s Theme“ e “Ichiro Goes to the Moon”. Il primo dei due è disponibile per l’ascolto.

“Ichiro’s Theme / Ichiro Goes to the Moon” 7“ è ora disponibile per il preordine. Il ricavato delle vendite del 7″ sarà devoluto al Teen Feed di Seattle, un’organizzazione no profit che si batte contro il fenomeno dei giovani senzatetto.

Il The Baseball Project è veramente una suerband, visto che comprende Steve Wynn dei Dream Syndicate, Peter Buck e Mike Mills dei R.E.M., Scott McCaughey e Linda Pitmon).

“Ho scritto questa canzone mentre vivevo a Los Angeles e avevo nostalgia di Seattle“, racconta Gibbard. “È rimasta su un hard disk fino a quando, anni dopo, Ichiro è stato tragicamente ceduto dai Mariners ai detestabili New York Yankees. Alla vigilia dell’ingresso di Ichiro nella Baseball Hall Of Fame, sono entusiasta di dedicare questi brasni agli dei del baseball“.