Continua il percorso dell’Africa Express collettivo ideato da Damon Albarn nel lontano 2006 che molta parte ha avuto nel creare un solido dialogo tra musicisti di varia estrazione e provenienza all’insegna della contaminazione, della curiosità e della condivisione.

Credit: Camila Jurado

Un viaggio organizzato in Messico in occasione del Bahidorá Festival fondato da Lucía Anaya ha favorito (come spesso avvenuto in passato) la nascita di quest’album doppio che cerca di racchiudere in ventuno brani l’atmosfera di gioioso abbandono provata in quei giorni.

Joan As Policewoman, Fatoumata Diawara, Nick Zinner degli Yeah Yeah Yeahs, Django Django e Bonobo salgono o tornano a salire a bordo dell’Express insieme a Alansito Vega, Potè, Mare Avertencia, Moonchild Sanelly, Tom Excell, Luisa Almaguer e la Bruja Del Texcoco giusto per fare qualche nome.

Messico, Caraibi, Sudafrica, Congo, Mali, Angola diventano molto più vicini sull’onda di afrobeat, folk, cumbia, soul, funk tra momenti riflessivi come la ballata pop “Soledad” e altri vicini a ritmiche hip hop (“Otim Hop”, “Mi Lado”, “Defiant Ones”, “Raise A Glass”) con derive elettroniche e dance in “Tayhana” e “Kuduro”.

Un viaggio tra stili e generi musicali che prosegue con la consueta eclettica abilità tra melodie contagiose come quelle di “Seya”, rivendicazioni politiche e intensità (“Ofrenda De Sangre”, “Quisiera”) sperimentazioni (“Chucha”) e poesia (“The Sky Above You” e “Dorhan Oullhin (What The Heart Desires)” con Albarn e gli Imarhan).

Frequenti gli interventi del Mexican Institute Of Sound soprattutto nel primo disco, la seconda parte invece più corta e compatta (otto brani invece di tredici) regala altri momenti trascinanti da “El Niño” a “Kelegusta” ma soprattutto “El Diablo Y La Bruja” con i fiati a tutto volume e visionarietà tra hip hop e folk (“Invocation“, Frenemies”).

“Hacernos Asì” e “Adios Amigos” più intimiste e il divertimento puro di “Panico (Cuelga Al DJ”) folle e stravagante rielaborazione “Panic” degli Smiths chiudono una maratona musicale in puro stile Africa Express collettivo che ha ormai trovato la propria formula e collocazione restando una vetrina importante per artisti che amano mettersi in discussione.