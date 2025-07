A poco meno di un anno dall’uscita dell’ottimo “My Method Actor”, è già arrivato il momento del ritorno in pista per Nilüfer Yanya. La cantautrice britannica, che si appresta a partecipare alla tournée mondiale di Lorde come opening act, ha appena dato alle stampe l’EP “Dancing Shoes”, una raccolta di quattro brani scritti durante le sessioni di registrazione dell’ultimo full-length e rielaborati in compagnia del produttore Wilma Archer al termine del lungo periodo di concerti in lungo e in largo per il mondo.

Credit: Bandcamp

Atmosfere malinconiche, melodie delicate e fiumi di elettronica per un mini-album di pregevole fattura che, pur non eguagliando i livelli di qualità raggiunti recentemente da Yanya, scorre via con estrema gradevolezza nei suoi sedici minuti di durata.

Un sound forse più maturo e raffinato, sicuramente meno rock ma sempre guitar-oriented, impreziosito da begli arrangiamenti per archi (“Kneel”, “Cold Heart”) e un sapiente uso dell’effettistica per dare respiro e colore a canzoni dall’anima pop ma ricche di contaminazioni (si avvertono echi di art rock, industrial, trip hop, synth-pop, neo soul, psichedelia e folk).

Nel brevissimo ma intenso “Dancing Shoes” Nilüfer Yanya mette in bella mostra il suo lato acustico e, anche in questo caso, incanta con gemme di delicata bellezza come “Where To Look” e la splendida “Treason”. Ascolto straconsigliato che chiude col botto la già memorabile esperienza di “My Method Actor”.