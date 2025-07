“This Is Not A Drill” non è una semplice esercitazione. È un grido. Un allarme che squarcia il torpore tossico che ci immobilizza e ci rende, purtroppo, complici di ingiustizie e sofferenze. Ed è anche un invito urgente ad agire, a difendere questo pianeta che – al di là di confini e di bandiere – resta la nostra unica, fragile, comune casa. Una casa meravigliosa, minacciata, preziosa. Una casa che le distopie del potere – aziendali, militari, tecnologiche – vogliono farci credere divisa: sezionata da linee immaginarie in nazioni, regioni, quartieri, recinti mentali. Ma sono solamente illusioni architettate per tenerci lontani gli uni dagli altri, per isolarci in bolle di paura, di diffenza e di competizione, mentre là fuori, dietro la cortina della propaganda, qualcun altro si spartisce le nostre libertà, le nostre verità, la nostra stessa capacità di sentire.

Roger Waters, in questo film-concerto, ricorda che stiamo perdendo – mattone dopo mattone – non solo le nostre battaglie quotidiane, ma anche la strada per ritrovare la nostra anima. Ogni brano è una lama che incide le carni del presente. La musica, da “Animals” a “The Wall”, da “Amused To Death” fino all’epilogo incandescente di “Two Suns In The Sunset”, racconta un conflitto esistenziale che ci vede soldati inconsapevoli, zombi curvi sugli schermi dei propri smartphone, automi erranti in una metropoli globale ridotta a macerie e avvolta da una luce spettrale.

Siamo “Comfortably Numb”, piacevolmente insensibili, mentre i signori della guerra – ministri, presidenti, oligarchi – lanciano droni, bombe e ideologie sul mondo intero. Ma, quando la tensione sembra insostenibile, Roger Waters spalanca una breccia nel Tempo: e allora, come un ricordo che ancora consola, Syd Barrett appare sugli schermi. Il compagno perduto, il genio fragile, il primo sogno che si è spezzato. In quell’apparizione c’è tutto l’amore per ciò che è stato e tutto il dolore per ciò che non sarà più. Ma non è una banale operazione nostalgica: è un’esortazione. Siamo ostaggi di noi stessi, sì, ma possiamo liberarci. Se ci uniamo, se ci riconosciamo, se torniamo a guardarci negli occhi, siamo molti, più di loro. Così tanti da far tremare i palazzi del potere. E sulle teste degli spettatori vola una pecora, mentre l’allegoria orwelliana, con i suoi maiali, i cani e le pecore, ritorna viva ed attuale, e che trova, oggi, le sue vittime nei veri ribelli del nostro tempo, come, ad esempio, Julian Assange, colpevole di aver mostrato la verità, e per questo condannato, emarginato, denigrato.

Il finale è un pugno nello stomaco e un appello all’anima. “Two Suns In The Sunset”, tratta dall’ultimo album dei Pink Floyd, “The Final Cut”, annuncia la catastrofe, il taglio finale: un secondo Sole, mostruoso e assassino, compare nello specchietto retrovisore di un’auto. È la luce terminale dell’umanità, un’implosione nucleare figlia di quelle stesse energie che, un tempo, muovevano i sogni e la disobbedienza di Prometeo. Ma il fuoco che dà vita può anche bruciarci vivi, se consegniamo il nostro destino alle mani sbagliate, se deleghiamo per paura, per abitudine, per ignoranza.

Eppure, nell’ultima sequenza, una scintilla di pietà sopravvive. I volti delle persone e le loro incredibili e coraggiose storie si accendono sui maxischermi, mentre l’elettrocardiogramma pulsante di “The Dark Side of the Moon” attraversa l’arena. Una linea sottile, intermittente, ma ancora viva. È la nostra coscienza. La nostra possibilità. La nostra ultima, splendida resistenza.