C’è qualcosa di profondamente romantico — e forse anche un po’ rassegnato — nell’idea che un disco possa nascere dal desiderio di fare il punto della situazione. E Qualifying Miles, il nono album dei We Are Scientists, è proprio questo: una lunga, meditata sosta in un’area di servizio, con lo sguardo rivolto allo specchietto retrovisore.

Attivi dal 2002, Keith Murray e Chris Cain sono sopravvissuti al post-punk revival, ai synth plastificati degli anni Dieci e alla smania di rincorrere trend effimeri. E oggi si ripresentano con dodici tracce che sanno di chitarre pulite, falsetti malinconici e un’autoironia che funziona un po’ da salvagente emotivo. Qualifying Miles è un disco che non pretende di cambiare le regole del gioco, ma le rispetta con eleganza. Come quei viaggi in macchina in cui sai già dove stai andando, ma la playlist ti strappa comunque un sorriso.

Il sound? È una carezza ruvida. Chitarre che suonano come dovrebbero — niente fronzoli, niente filtri — e melodie che flirtano con il power pop dei Weezer, il minimalismo dei primi Radiohead e l’estetica indie dei primi Duemila. Please Don’t Say It, primo singolo estratto, è una cartolina dai tempi in cui uscivi a sentire band nei club, non a farti taggare sotto il palco. The Big One invece è un banger energico che strizza l’occhio a quell’idea di rock da garage ripulito, con tanto di ritornello da urlare mentre attraversi un cavalcavia.

Ma c’è di più. Il filo conduttore del disco è una nostalgia quasi chirurgica, che non scivola mai nel sentimentalismo becero. A Prelude to What mette subito le cose in chiaro: il tempo è una trappola, ma almeno balliamoci sopra. Dead Letters ha l’anima spezzata e il cuore folk, mentre Starry-Eyed riflette sull’insicurezza con disincanto millennial e ritmica vagamente jungle. E poi ci sono quei brani che sembrano scritti dopo una notte insonne e troppe domande senza risposta: I Could Do Much Worse e I Already Hate This parlano della paura di diventare adulti — o peggio, di accorgersi che lo si è già diventati.

Sul finale, invece, il mood si fa quasi terapeutico. The Mall in My Dreams è un invito alla disobbedienza affettiva: “Don’t change for anyone“, e pazienza se nessuno capisce la tua collezione di felpe vintage. E Promise Me chiude tutto con una leggerezza sospesa, come una promessa che forse non verrà mai mantenuta, ma è bello crederci. Il problema — perché sì, c’è un problema — è che Qualifying Miles gioca sul sicuro. È un disco che non sbaglia, ma neppure osa. Fa compagnia, disegna memoria, ma raramente sorprende. In un’epoca in cui le hit le compone un algoritmo e l’autenticità è una posa da Tik Tok, i We Are Scientists restano autentici per davvero, ma forse anche un po’ troppo prudenti. Il loro è un indie-rock solido, levigato, scritto bene, suonato meglio. Ma non incide come ci si aspetta.

Detto questo, non tutto deve essere rivoluzione. A volte va bene anche prendersi una pausa, raccontarsi com’eravamo, ridere un po’ delle nostre crisi, e poi rimettersi in marcia. E in questo, Qualifying Miles riesce perfettamente. Non è l’album che cambierà il corso del rock — ma è quello che ci ricorda perché, ogni tanto, vale ancora la pena crederci.