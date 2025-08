Doppio appuntamento in quel del Magnolia per gli amanti di un certo sound, che non bada a spese, dai lontani ottanta, i Melvins, padroni di casa, che ritornano in Italia dopo parecchio tempo insieme ai Redd Kross, altra formazione storica di un certo underground d’altri tempi.

King Buzzo, in realtà, era passato sempre da Milano qualche mese fa, con un progetto in condivisione insieme al sodale Trevor Dunn, una cosa completamente diversa dalla band che lo ha reso, se non celebre, piuttosto conosciuto quantomeno iconico, da quando, il collettivo di Aberdeen era spesso e volentieri la spalla dei Nirvana nel momento più mainstream di Kobain e soci, proprio quello fu il periodo spartiacque per una certa notorietà e una carriera più che significativa.

I Redd Kross, in realtà, esistono da qualche anno prima, quando gli allora giovanissimi fratelli McDonald, esordivano nell’underground di quei tempi.

Quindi un tour europeo in condivisione, stessi musicisti, che si alternano nelle due formazioni, o meglio il batterista storico dei Melvins, Dave Crover nei Redd Kross, mentre Steve McDonald, a sua volta, suona il basso, da una decina d’anni a questa parte, al fianco di Buzzo.

Non è una serata revival, come direbbe qualcuno, perché entrambe le band sono attive discograficamente parlando, l’omonimo disco dei Redd Kross è uscito giusto lo scorso anno, mentre per i Melvins, si fa fatica a contare i dischi sullo scaffale, il penultimo “Tarantula heart”, è del 2024, seguito dal ventunesimo lavoro in cassaforte “Thunderball” uscito ad aprile per la Ipecac di Mike Patton, compagno dello stesso Buzzo nei Fantomas.

Quindi più che revival, realmente due proposte storiche ancora ampiamente sul pezzo, per un’accoppiata perfetta in questa sera di fine luglio.

Credit: Fabio Campetti

C’è il cosiddetto tutto esaurito, ma per lo stage B, nel senso che lo spazio adiacente al secondo palco del Magnolia, è riempito in ogni dove, non sapevo cosa aspettarmi a livello di affluenza, ma forse l’idea del palco secondario, visti i tempi, era quella più ricorrente, partono proprio i Redd Kross alle 20 spaccate, faranno un’ora esatta di power pop, i suoni non sono perfetti, soprattutto all’inizio, ma man mano che la situazione va migliorando, anche lo stesso live, ovviamente, ne beneficia. E’ un set molto divertente, va detto, più che senza pretese, quasi scanzonato, suonato comunque da gente che ne ha vista passare qualcuna in una carriera lunga e a cavallo di decadi clamorose. Tanta melodia, un sound diretto e senza fronzoli, ironia a fiumi. Coloratissimi nell’outfit, impossibile non voler loro bene.

Subito dopo i Melvins, che ci regaleranno quell’ora di un’epoca lontana, granitici, con l’inconfondibile suono della sei corde di King Buzzo, che, volente o nolente, rimane un’icona pazzesca, già solo con la sempre più improbabile capigliatura si prende la scene a spron battuto.

Concerto perfetto, ovviamente due batterie quasi all’unisono a scandire un ritmo ossessivo e potente, non particolarmente rumoroso, io mi sono dotato di tappi per quasi l’intera durata, ma il sound è assolutamente fruibile.

Rimangono quella formazione super alternativa, che per un motivo o per l’altro, ha fatto breccia nonostante scelte artistiche non certo convenzionali e ci mancherebbe altro. Anche se va detto, che quando fioccano le melodie tipo “Never say you’e sorry”, nel loro piccolo diventano quasi popolari. Chiude un concerto applauditissimo una claustrofobica “Night Goat”.

Gigantismo.