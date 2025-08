I Witch Fever hanno pubblicato il nuovo singolo/video, il brano che dà il titolo all’album è tratto dal secondo album della band britannica, in uscita il 31 ottobre 2025 per Music For Nations/Sony. Il brano segue i precedenti singoli “The Garden” e “Dead To Me”.

Amy Walpole (voce/testi) spiega: “Ho scritto ‘Fevereaten’ quando ho capito che non riuscivo a smettere di scrivere sulla chiesa. Parla della sensazione di essere prosciugata da quella fissazione e consumata da pensieri intrusivi. Sono arrabbiata perché faccio più fatica degli altri e mi sento un peso, ma sono anche determinata a trattenere quella rabbia e usarla in modo produttivo“.

Prodotto da Chris W. Ryan (NewDad, Just Mustard, Enola Gay), “Fevereaten” è il risultato di un processo creativo deliberato ed espansivo. Più pesante, più oscuro e più strano del suo predecessore, il disco attinge dal metal, dall’ambient, dall’hardcore e dallo slowcore, sovrapponendo violoncello, texture noise e melodie inquietanti alla loro base martellante. “Volevamo un suono più grande“, dice Thompson, “per spingere il nostro sound in modi che non potevamo fare in una stanza tutti insieme“.

Parlando dell’album, la band ha detto: “Questo album è crudo, vulnerabile, inquietante e furioso. Mentre il nostro album di debutto Congregation affrontava direttamente la mia esperienza di crescita in una chiesa cristiana carismatica, il nuovo LP fa un passo indietro, trovando l’orrore nelle sottigliezze del trauma religioso, nelle lotte per la salute mentale, nelle relazioni e nell’avvicinarsi ai 30 anni in un mondo che si sta divorando vivo. Sebbene l’album sia cupo e spietato in alcuni punti, in altri è anche sincero e gioioso. Non si prende troppo sul serio e ti invita a trovare entusiasmo e vita nei momenti difficili. È stato un vero piacere scrivere e registrare insieme. In studio abbiamo fatto tesoro dell’entusiasmo del nostro produttore Chris e abbiamo finito per realizzare un lavoro di cui siamo molto orgogliosi e che non vediamo l’ora di condividere. Chris ha un talento incredibile e il suo entusiasmo per la musica e la produzione è contagioso. Speriamo che vi rimanga impresso come è rimasto impresso a noi, in senso positivo, ovviamente“.

Tracklist:



DEAD TO ME!

FINAL GIRL

THE GARDEN

NORTHSTAR

DRANK THE SAP

SAFE

FEVEREATEN

BURN TO HIT

SEE YA NEXT TUESDAY

REPRISE

AMBER

I SEE IT