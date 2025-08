Credit: Lexie Alley

A distanza di oltre quattro anni dall’uscita del loro undicesimo LP, “Bodies”, gli AFI torneranno il prossimo 3 ottobre, via Run For Cover, con un nuovo full-length, “Silver Bleeds And The Black Sun…“.

Da oltre trent’anni, gli AFI sono in uno stato di reinvenzione quasi costante. La band ha fatto in modo di evolversi con ogni album, a volte in modo drammatico, senza mai permettersi di adagiarsi su un unico genere o riposare sugli allori della loro impressionante carriera. È un approccio che ha ampliato il loro pubblico, ma lo ha anche sfidato con un’identità sonora in grado di cambiare in direzioni imprevedibili e inaspettate. Ora, con “Silver Bleeds the Black Sun…”, gli AFI sono di nuovo all’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo, solo che questa volta sono riusciti a sorprendere persino se stessi.

L’obiettivo di “Silver Bleeds the Black Sun…” era quello di realizzare un album con un mood singolare, qualcosa di sognante ed etereo, e i membri della band si sono ritrovati a immergersi a capofitto nelle influenze che erano sempre state profondamente radicate nel nucleo musicale degli AFI, ma che ora venivano portate in primo piano. Il risultato è un album che sembra fuori dal tempo, allo stesso tempo familiare e fresco, che attinge a suoni classici e li reinterpreta attraverso una lente moderna. “Silver Bleeds the Black Sun…” è oscuro e ultraterreno, ma anche grandioso e maestoso, pungente e bello in egual misura: in altre parole, è molto AFI, ma non proprio come qualsiasi versione della band che abbiate mai sentito prima.

Ad anticipare la release ecco il singolo “Behind The Clock”, accompagnato da un video diretto da Gilbert Trejo.

Trejo racconta:

Volevamo che il video desse la sensazione di vedere qualcosa che non si dovrebbe vedere. In effetti è proprio così, perché è così che Davey scrive i testi. Si esprime in modo così aperto che ti permette di sbirciare dietro le quinte. È un mondo che la maggior parte degli artisti non osa affrontare, fino in fondo.





“Silver Bleeds And The Black Sun…” Tracklist:

1. The Bird Of Prey

2. Behind The Clock

3. Holy Visions

4. Blasphemy & Excess

5. Spear Of Truth

6. Ash Speck In A Green Eye

7. VOIDWARD, I BEND BACK

8. Marguerite

9. A World Unmade

10. Noneunderground