Credit: Robert Downs

A distanza di tre anni dal suo debutto solista, “Derealization”, il prossimo 9 settembre, via Suicide Squeeze Records / Happy Sundays Records, Julia Julia, il progetto solista di Julia Kugel delle Coathangers, realizzerà un nuovo LP, “Sugaring A Strawberry“.

“Sugaring a Strawberry” è uno studio sul disfacimento intenzionale. Registrato al COMA, lo studio casalingo di Julia Kugel, e mixato con un clone personalizzato di Flickenger, l’album oscilla tra chiarezza e oscurità come la memoria stessa. È emotivamente retrospettivo, creativamente genuino e profondamente umano. Lo si può sentire nel sibilo, nel calore, nelle voci così crude da sembrare una finestra aperta. Queste canzoni non sono state progettate per la perfezione. Sono state costruite per respirare. Il suo collaboratore di lunga data nonché suo marito, Scott Montoya, mixa il tutto in modo così libero che si può sentire l’aria tra i brani, uno spazio che fa sentire la musica abitata piuttosto che registrata.

La musicista di Long Beach condivide ora un nuovo singolo, “A Love That Hurts”, accompagnato da un video diretto proprio da Montoya.

“A Love That Hurts” si apre con una chitarra delicata suonata con il fingerpicking e una voce secca, registrata con microfono ravvicinato, che sembra allo stesso tempo ossessionata e immediata. Il mix è essenziale e caldo, in stile analogico, lasciando che il ronzio del nastro e il silenzio incornicino l’emozione. Julia canta come se stesse ricordando qualcosa che non vorrebbe ricordare, ogni strofa è un leggero svelarsi. Come il resto dell’album, “A Love That Hurts” non spinge verso una risoluzione. Rimane nel dolore, lo setaccia, lo rende bello.

“Sugaring A Strawberry” Tracklist:

1. Bound

2. A Love That Hurts

3. Breathe

4. Feeling Lucky

5. Flickering Light

6. I Know

7. Blackout

8. Stalemate

9. Hang On

10. One Of Us Cannot Be Wrong