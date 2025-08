credit: Jake Millers

Studio Electrophonique, il progetto solista del cantautore James Leesley, è una delle realtà musicali più interessanti e originali emerse dall’attuale scena indipendente di Sheffield. Prendendo il nome “Studio Electrophonique” da un vecchio studio di registrazione analogico di Sheffield, Leesley ha già pubblicato due EP acclamati con questo nome.

Il 26 settembre uscirà il suo album di debutto omonimo per l’etichetta parigina Valley of Eyes Records. Prodotto da Simon Tong (The Verve, The Good, The Bad and The Queen e The Magnetic North), è disponibile in preordine qui.

Studio Electrophonique condivide l’affascinante secondo singolo “How Can I Love Anyone Else?” insieme al video diretto da Leesley e girato su un campo di calcio a Stockport.

Leesley dice della canzone: “È esistita per un po’ solo come un piccolo intermezzo arpeggiato che suonavo tra una canzone e l’altra, una sorta di melodia di riflessione, ma poi una notte si è trasformata in una sequenza vorticosa come un giro sulle giostre. Il tutto è venuto fuori tutto in una volta, come se fosse già lì, come se avessi trovato un valzer segreto e avessi le tasche piene di gettoni. Ho continuato a girare in tondo finché non ho finito il testo“.

A proposito del video che accompagna il brano, dice: “Ho trascorso gran parte della mia giovinezza nei campi da calcio dei quartieri popolari a giocare a pallone o a correre nelle gelide mattine invernali, come un ragazzo dei libri di Barry Hines, quindi ho visto questa canzone come l’occasione ideale per fare riferimento a quei giorni e creare una colonna sonora. Volevo giocare con l’idea di una scena piuttosto tranquilla e solitaria, ma in cui fosse possibile sentire cosa succede nella testa del personaggio“.

Studio Electrophonique sarà in tour, per tutto il mese di ottobre, con The Divine Comedy nelle date inglesi.

