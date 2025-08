credit: Valeria Martins

I Sunflowers, alfieri noise-punk, annunciano la loro prima uscita con la Fuzz Club Records: “You Have Fallen… Congratulations!” uscirà il 7 novembre e vede la band affinare il proprio caotico stile distintivo abbandonando completamente la struttura. È un disco che rifiuta di distogliere lo sguardo dalla follia dell’esistenza moderna, scegliendo invece di ridere, urlare e contorcersi in qualcosa di più strano, più rumoroso e molto più instabile.

I Sunflowers fanno “rumore” come se fosse un linguaggio di sopravvivenza. Il loro sound fonde l’energia punk con strati di distorsione, caos sperimentale e liberazione esistenziale, sempre in bilico tra catarsi e collasso. Non sono qui per confortarti. Sono qui per strapparti il terreno da sotto i piedi. La loro musica è un organismo vivente: rumorosa, disordinata e in continua mutazione. Mai come in questo ultimo lavoro.

“Chameleon Kid” è il primo assaggio. Il brano dà il tono con un rifiuto ad alta tensione del camuffamento sociale: un inno garage punk mozzafiato per i disadattati, che canalizza il caos dell’identità in un mondo che esige conformità. È grezzo, rumoroso e senza compromessi, un dito medio alle norme sociali.

Formatisi nel 2014 dal duo Carlos de Jesus e Carolina Brandão, i Sunflowers si sono ampliati con l’arrivo di Frederico Ferreira nel 2018, consolidando ulteriormente l’alchimia unica che è diventata il segno distintivo del loro sound.

Il loro mix di punk, noise e rock sperimentale ha sempre spinto i confini dei generi convenzionali, combinando un’energia feroce con temi introspettivi, spesso esistenziali. “C’è sempre qualcosa da evolvere nel nostro sound“, dice Carlos. “Non siamo mai stati il tipo di band che fa cosplay di se stessa. Cerchiamo sempre di andare oltre“.

Il loro quinto album, “You Have Fallen… Congratulations!”, è nato come una raccolta di demo, registrazioni grezze e impulsive, realizzate senza alcuna pressione o riflessione eccessiva. Ma quando la band le ha riascoltate, si è resa conto che c’era già qualcosa: qualcosa di vivido, imperfetto e molto vivo. “C’era una tensione e una scioltezza in quelle prime registrazioni che non potevamo – e non volevamo – ricreare in una sessione ‘professionale’“, dice il chitarrista e cantante Carlos de Jesus. “Quindi abbiamo seguito quell’istinto, invece di cercare di controllarlo“.

Questo istinto ha portato a un processo intuitivo e implacabile. Non c’era una tabella di marcia, né un modello da seguire, solo l’impegno a catturare il rumore e l’energia del momento. La batterista e cantante Carolina Brandão aggiunge: “Stavamo semplicemente reagendo alla vita, allo stress, alla gioia, all’assurdità. Tutto questo è finito nel disco“.

I Sunflowers non hanno mai giocato sul sicuro e in questo album non fingono nemmeno di farlo. È musica per chi è sopraffatto, esausto e perennemente incompiuto. È una celebrazione della caduta. E se devi cadere, tanto vale farlo con un bel po’ di rumore.

Listen & Follow

Sunflowers: Facebook