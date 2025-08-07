Ritroviamo ocn molto piacere i Welcome Strawberry. “Desperate Flower” è la nuova fatica della band californiana che lavora molto bene sull’aspetto onirico e psichedelico, senza dimenticare quel tocco shoegaze che fa sempre la differenza. Dinamici e pronti a cambiare il mood sonoro i WS sanno mescolare bene le loro carte, risultando quindi sempre accattivanti. C’è una parte più dream-pop, eterea e bagnata di psichedelia, ma non crediate che il disco tenda ad essere semplicemente delicato o introspettivo, no anzi, la delicatezza spesso si fa ruvida, quando le chitarre si fanno più rumorose e l’introspezione diventa espansività, anche grazie a un ritmo incalzante che conquista l’ascoltatore.

“fragrance net” è narcolettico viaggio popedelico, immersi in dolci profumi ipnotici e questo senso di magia eterea resta presente anche in “doings of a wraith”, in cui permane un gusto quasi flower-pop molto suggestivo (non vi ricordano i All Natural Lemon & Lime Flavors?), ma poi ecco che nel corso del disco , come dicevo le sorprese arrivano e sono tutte di ottima fattura. “violets & honey” ci rimanda dritti dritti agli ultimi Ride, con una specie di jangle ricco di malinconia e suggestioni shoegaze, mentre in altri brani ecco che il lavoro ritmico la fa da padrone, pensiamo a “memory cube” e alla sua linea di basso trascinante e questi momenti di caos psycho/shoegaze che ci fanno deragliare, ma anche “simplesyrup” che ci rimanda ai Chapterhouse del secondo album, in una versione assolutamente lisergica e visionaria.

<a href="https://welcomestrawberry.bandcamp.com/album/desperate-flower">desperate flower by Welcome Strawberry</a>

Assolutamente da menzionare anche la title track, con questo giro di chitarra inziale (che poi ritorna nel brano) distorta che ci predispone magnificamente a un viaggio melodico, in cui la parola d’ordine è quella di farsi catturare dallo spirito psycho-pop: chiudere gli occhi e lasciarsi andare, storditi e ammaliati da un ritornello inebriante.

Gran bel disco.

