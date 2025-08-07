Il produttore Danger Mouse pubblica un singolo con MorMor, artista indie di Toronto il cui album di debutto “Semblance” era uscito nel 2022.
Danger Mouse e MorMor hanno registrato insieme il brano “Wonder”.
In un comunicato stampa, MorMor dice: “Il mio rapporto con Danger Mouse è iniziato quando mi ha invitato a incontrarci e suonare insieme. Di tanto in tanto ci vedevamo per ascoltare dischi o guardare film, senza necessariamente fare musica: credo che entrambi stessimo cercando di capire se potevamo trovare un punto d’incontro in cui avesse senso sviluppare un’idea. ‘Wonder’ è nato proprio da questo“.