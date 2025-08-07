Il duo punk-rap Ho99o9 ha condiviso il nuovo singolo “Incline” (che vede la presenza di Nova Twins, Pink Siifu e Yung Skrrt, ed è stato prodotto da Dave Sitek) dal loro prossimo album “Tomorrow We Escape”, e oltre ai tre ospiti presenti in questo nuovo brano, hanno anche rivelato che l’album vedrà la partecipazione di Chelsea Wolfe, dell’ex membro dei Dillinger Escape Plan Greg Puciato e MoRuf.

A proposito dell’album, il duo ha dichiarato: “È stata una sfida salutare concentrarsi sulle emozioni. In passato, gran parte del nostro materiale era politicamente impegnato. Quell’elemento è presente in una certa misura, ma volevamo prendere una strada più personale. Questo modo di pensare ha guidato la scrittura delle canzoni. Tutti hanno delle difficoltà. L’obiettivo è trovare la motivazione per andare avanti“.

Tracklist:

I Miss Home (feat. MoRuf)

Escape

Target Practice

OK, I’m Reloaded

Psychic Jumper

Incline (feat. Nova Twins, Pink Siifu & Yung Skrrt)

Upside Down

Tapeworm (feat. Greg Puciato)

Immortal (feat. Chelsea Wolfe)

LA Riots

Godflesh