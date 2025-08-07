credit: press

Il gruppo islandese Of Monsters and Men è tornato con il singolo autoprodotto “Ordinary Creature”, insieme all’annuncio del loro prossimo album, “All Is Love and Pain in the Mouse Parade”.

“Ordinary Creature parla del desiderio di quella persona che ti dà conforto. È di quando inizi a sentirti meglio dopo un periodo in cui non ti sentivi così bene. Quel momento in cui inizi a ritrovare te stesso e a ricordare com’è essere una creatura normale“, spiega la band.

Diretto da Erlendur Sveinsson, il video musicale che accompagna il brano cattura la band durante una notte d’estate e la mattina presto in Islanda, mentre percorre le strade tranquille della piccola città costiera di Selvogur.

Traendo ispirazione dalla vita personale dei membri della band, dalla loro famiglia, dalla comunità e dalle generazioni che li hanno preceduti, la co-cantante e autrice dei testi Nanna Hilmarsdóttir descrive la loro storia collettiva come parte della “Mouse Parade”, una narrazione condivisa che plasma il paesaggio emotivo dell’album.

Nel 2022, la band ha pubblicato il documentario “tíu”, registrato durante la pandemia. Il film è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival e ha vinto il premio come miglior cortometraggio al Dumbo, mettendo in mostra le loro radici e tornando nei luoghi che hanno avuto un significato importante quando la band ha iniziato la sua carriera. L’EP “tíu” (2022) che accompagnava il film conteneva brani inediti di un decennio di musica insieme. Da allora la band era ferma.

“All Is Love and Pain in the Mouse Parade” uscirà il 17 ottobre ed è già disponibile per il pre-order.