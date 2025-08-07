I Cornershop ed Eden Gray si sono conosciuti tramite un amico comune nel 2019, proprio quando Eden stava iniziando a dedicarsi alla musica in modo più serio. Lei ha deciso di prendersi una pausa per concentrarsi sul suo lavoro nel campo dell’etica legale e tecnologica, mentre i Cornershop erano in Francia per finire l’album “England Is A Garden”.

Dopo la pandemia, si sono ritrovati nel 2025 per registrare “Amsterdam via Rotterdam” di Eden Gray, una canzone riflessiva e allegra per tutte le stagioni che fonde il lirismo struggente di Eden Gray con il caratteristico ritmo allegro e vivace dei Cornershop.



“Amsterdam via Rotterdam” è un’ode allo spirito giovanile, ai ricordi e alla bellezza dei piccoli rimpianti.



Ispirato dalla nonna di Eden, il video utilizza l’intelligenza artificiale generativa per animare e reimmaginare oltre 50 foto di famiglia d’epoca.